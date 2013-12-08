  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۴۲

سروان قریه ملکی:

سانحه در جاده زرند – کرمان/ تصادف جان سه نفر را گرفت

سانحه در جاده زرند – کرمان/ تصادف جان سه نفر را گرفت

کرمان – خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه چترود از بروز تصادف در جاده زرند – کرمان خبر داد و گفت: در این سانحه سه نفر کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سروان افشین قریه ملکی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ظهر امروز بر اثر بی احتیاطی در رانندگی یک دستگاه وانت بار و یک خودرو وانت مزدا در دو راهی قطران در جاده کرمان – زرند با یکدیگر تصادف کردند.

وی تصریح کرد: در این سانحه متاسفانه راننده یکی از خودروها به همراه یک کودک خردسال در صحنه تصادف جان باختند و یک دختر جوان نیز که به بیمارستان منتقل شده بود در راه بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی بیان داشت: تا زمانی که جاده یک طرفه بود به دلیل کم عرضی تصادف می شد و در حال حاضر نیز در قسمتهایی از جاده که یک طرفه است تصادف روی می دهد.

وی ادامه داد: در قسمتهای دو بانده شده نیز به دلیل وجود راههای ارتباطی دو جاده خودروها خودروها از مسیر اصلی منحرف شده و به طرف جاده رو برو می روند.

وی با اشاره به وجود روستاهای متعدد در این مسیر و وجود کارخانه های مختلف رفت و آمد در این جاده ها زیاد است.

وی خواستار همکاری دستگاههای مختلف در راستای مسدود کردن راههای ارتباطی بین دو جاده شد.

 

 

کد مطلب 2191534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها