سانحه در جاده زرند – کرمان/ تصادف جان سه نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سروان افشین قریه ملکی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ظهر امروز بر اثر بی احتیاطی در رانندگی یک دستگاه وانت بار و یک خودرو وانت مزدا در دو راهی قطران در جاده کرمان – زرند با یکدیگر تصادف کردند.

وی تصریح کرد: در این سانحه متاسفانه راننده یکی از خودروها به همراه یک کودک خردسال در صحنه تصادف جان باختند و یک دختر جوان نیز که به بیمارستان منتقل شده بود در راه بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی بیان داشت: تا زمانی که جاده یک طرفه بود به دلیل کم عرضی تصادف می شد و در حال حاضر نیز در قسمتهایی از جاده که یک طرفه است تصادف روی می دهد.

وی ادامه داد: در قسمتهای دو بانده شده نیز به دلیل وجود راههای ارتباطی دو جاده خودروها خودروها از مسیر اصلی منحرف شده و به طرف جاده رو برو می روند.

وی با اشاره به وجود روستاهای متعدد در این مسیر و وجود کارخانه های مختلف رفت و آمد در این جاده ها زیاد است.

وی خواستار همکاری دستگاههای مختلف در راستای مسدود کردن راههای ارتباطی بین دو جاده شد.