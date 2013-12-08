همایش جوانان محلات خرم آباد برگزار می شود/ تهیه بانک اطلاعاتی از جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام رشیدی نیا عصر سه شنبه در حاشیه جلسه مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر خلاء یک بانک اطلاعاتی جامع از جوانان فعال فرهنگی و اجتماعی استان احساس می شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش جوانان محلات مختلف شهر خرم آباد عنوان کرد: امیدواریم در جریان برگزاری این همایش بانک اطلاعاتی جوانان از سطح محلات شهر خرم آباد تهیه شود.

رئیس مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به ثبت نام بیش از هزار نفر از جوانان فعال در حوزه های فرهنگی و اجتماعی در گام اول، افزود: به دنبال این هستیم که این جوانان از نقاط مختلف شهر از طریق پایگاههای مقاومت بسیج، تشکلهای جوان، مساجد، کانونهای فرهنگی و هنری و ... شناسایی شوند.

رشیدی نیا با بیان اینکه این گردهمایی زمینه ساز برداشتن گام های بعدی در این حوزه و ایجاد شبکه ارتباطی میان جوانان است افزود: در این راستا گردهمایی رابطین مراکز یاد شده به منظور توزیع فرم های ثبت نام و تشریح ابعاد مختلف برنامه عصر دوشنبه هفته جاری در دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان برگزار می شود.