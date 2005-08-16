حجت الاسلام روحاني نيا رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : مسجد مركز اجتماع ، مهد افكار بديع و بستر انديشه سازي و انديشه پروري در محيط امن و با طراف ، با هدف به كمال رسيدن و فراهم ساختن فضايي جهت خدايي شدن است .

وي با اشاره به اينكه جايگاه مساجد در صدر اسلام ، يك جايگاه ارزشي بسيار متعالي بوده و شايد اولين نهادي كه در اسلام تأسيس شده مسجد بوده است ، گفت : پيامبر عظيم الشأن اسلام در بدو ورود به مدينه، ساخت مسجد را اولين اقدام اساسي خود داشت .

حجت الاسلام روحاني نيا افزود : مسجد جايگاهي است براي انجام فرايض ديني و موضعي است براي سائيدن پيشاني بر خاك ، به نشانه عبوديت و بندگي ، مسجد جاي تعيين مرز بين خالق و مخلوق است ، بنابراين ارزش و منزلت هر مسجد در همان روح عبوديت و بندگي انسان و تسليم او در برابر خالق و آفريدگار خويش ، در تمام اوامر و نواهي است كه زمينه ساز رشد و تكامل انسان است .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي با تأكيد بر اينكه ميزان حضور در مساجد ، بيانگر ميزان كسب فضايل و ارزشهاي والا و معنوي است و انساني كه ساعاتي از عمر خود را در آن مي گذراند ، به كمالاتي دست مي يابد ، گفت : مسجد در جايگاه اصيل خود يك الگوي ارزشگذاري است ، ارزشهاي فراموش شده در مسجد مطرح مي شود و در آنجا همه اقشار جامعه در كنار يكديگر بدون هيچ تفاوت نژادي و اقتصادي ، قرار مي گيرند .

وي در ادامه مسجد را مكاني اعلام كرد كه منشاء تحولات و خدمات و پايگاهي براي ابلاغ پيامهاي الهي به شمار مي رود و در طول تاريخ نه تنها از كاركردهاي مسجد كاسته نشده است ، بلكه به فراخور زمان و مكان بر تعداد كاركردهاي آن نيز افزوده شده است .

حجت الاسلام روحاني نيا تأكيد كرد : از ميان كاركردهاي متنوع مساجد ، كاركرد اخلاقي و پرورش روحي انسانها ، از مهمترين كاركردها محسوب مي شود ، بطور كلي ساختار معنوي و محتواي كاركردهاي مسجد به گونه اي است كه در نهايت به باروري اخلاقي و روحي و همچنين طهارت نفس انساني مي انجامد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان در ادامه به آثار تربيتي مساجد اشاره كرد و افزود : حضور در مسجد ، در واقع حضور در خانه خدا است ، بطور طبيعي كسي كه با خانه خدا انس دارد تلاش مي كند تا در خارج از مسجد نيز عملكردي متناسب و همگون با حضور در مسجد داشته باشد . در واقع مسجد به ايجاد و تقويت رفتارهاي مقبول و پسنديده كمك مي كند .