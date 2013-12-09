  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۶:۵۵

شکری عنوان کرد:

تنها 30 درصد جاده های روستایی تالش بزرگ زیر پوشش آسفالت قرار دارد/ رضوانشهر بیمارستان ندارد

تالش – خبرگزاری مهر: نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی از آسفالت 30 درصدی جاده های روستایی این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری شامگاه یکشنبه در جمع مردم و مسئولان منطقه بر ضرورت توسعه عمران روستایی تاکید کرد و افزود: داشتن راه دسترسی مناسب و با کیفیت حق روستانشیان استان به ویژه تالش بزرگ است.

وی در ادامه به پروژه سد شفارود اشاره کرد و اظهارداشت: این سد نقش مهمی در پویایی اقتصاد منطقه و استان دارد.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی از انجام مطالعه بندر چند منظوره  تالش خبر داد و گفت:  منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان نیز در کمیسیون  اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصوب رسیده  است.

وی افزود: تعامل و همدلی خوب نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی باعث رونق اقتصادی و اشتغالزایی در استان خواهد شد.

شکری با بیان اینکه در راستای نیازها و شان مردم حرکت های ورزشی مناسبی در منطقه صورت نگرفته است، اظهارداشت: به هیئت های ورزشی که منابع مالی دولتی تزریق می شد در دو سال اخیر این کمک ها وضعیت خوبی نداشته است.

وی  اذعان داشت: ورزش بعنوان یکی از شاخص های سلامت در جوامع نقش غیرقابل توصیفی در سلامت افراد جامعه و امنیت دارد.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی  با تصریح اینکه شهرستان رضوانشهر بیمارستان ندارد، بیان داشت:  متاسفانه مردم این منطقه بیماران خود را برای مداوا به شهرهای همجوار اعزام می کنند.

وی در ادامه بر ضرورت ایجاد یک بیمارستان مجهز در رضوانشهر تاکید کرد و  گفت: توسعه بهداشت و درمان  امروز از مطالبات جدی تمامی آحاد ملت است.

شکری  همچنین اجرای سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی را در رضوانشهر  امری ضروری دانست و یادآورشد:  مردم این شهرستان به دلیل نداشتن سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب در رنج هستند بنابراین مسئولان باید توجهی ویژه به این مهم داشته باشند.

