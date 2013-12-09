پرفسور علی گرجی- محقق ایرانی دانشگاه هوئیستر آلمان و از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در مغز 3 نوع امواج وجود دارد که شامل امواج سریع، امواج خیلی سریع و امواج آهسته می‌شود.

وی با بیان اینکه برای ثبت امواج مغزی از دستگاه ثبت امواج مغزی یا EEG استفاده می‌شود، اظهار داشت: این دستگاه در ساختار کنونی آن به دلیل مجهز بودن به فیلتر برخی از امواج مغزی را فیلتر می‌کند و این امر باعث عدم ثبت یکسری از امواج می‌شود.

گرجی، با تاکید بر اینکه این دستگاه قادر به ثبت امواج آهسته مغز نیست، یادآور شد: در این راستا پروژه مشترکی را میان محققان ایران، آلمان و کانادا شروع کردیم که طی آن درصدد هستیم تا با تولید یکسری الکترودها و دستگاه‌های ثبت امواج مغزی جدید بتوانیم کلیه امواج مغزی را اعم از امواج خیلی سریع، سریع و آهسته ثبت کنیم.

این محقق ایرانی دانشگاه هوئیستر آلمان، با اشاره به اهمیت این پروژه تحقیقاتی توضیح داد: در مطالعات انجام شده ثابت شده است که امواج آهسته مغزی در تشخیص بیماری‌ها و در آینده در درمان برخی بیماری‌هایی چون صرع، خونریزی‌های مغزی، ضربه‌های مغزی و شکل خاصی از میگرن می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین با استفاده از ثبت جدید امواج مغزی می‌توانیم شاخص تشخیصی برای برخی از بیماری‌های اعصاب و روان داشته باشیم.

گرجی، دستاوردهای این پروژه را ساخت دستگاه ثبت امواج آهسته مغز و الکترودهای مورد نیاز این دستگاه ذکر کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ساخت دستگاه ثبت امواج مغزی به پایان رسیده است و در حال مطالعه بر روی بخش الکترودها هستیم.

وی مشکل‌ترین بخش ساخت این دستگاه را ساخت الکترودها عنوان و اضافه کرد: زیر پوست سر یکسری در ناحیه پیشانی عضلات خیلی نازکی وجود دارد که انقباض خفیف این عضلات باعث اختلال امواج مغز می‌شود.

این محقق یادآور شد: ما در این پروژه مشترک به دنبال طراحی الکترودهایی هستیم که این انقباضات نتواند موجب اختلال در ثبت امواج مغزی شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ما در حال تست الکترودها هستیم، خاطر نشان کرد: امیدواریم الکترودهای جدیدی را عرضه کنیم که قادر به ثبت امواج "کند" مغز از روی پوست سر باشد.

گرجی همچنین ابراز امیدواری کرد که نسل جدید دستگاه‌های ثبت امواج مغزی تا 5 سال آینده وارد علم پزشکی شود تا بتوان با استفاده از آنها مکانیزم اعمال مغز برای شناسایی بهتر بیماری‌های مغزی را ثبت کنند.

محقق ایرانی دانشگاه هوئیستر آلمان یادآور شد: این پروژه در ایران در مرکز علوم اعصاب شفا بیمارستان خاتم الانبیا با همکاری دانشگاه هوئیستر آلمان و دانشگاه UBC (بریتیش کلمبیا) کانادا در حال اجرا است.