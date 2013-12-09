رایزنی معاون وزیر خارجه با رئیس جمهور گینه و وزیر خارجه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار رئیس جمهور گینه ضمن تبریک پیروزی حسن روحانی، توافق جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 را برای ملت ایران با اهمیت دانست .



وی آمادگی کشورش را برای همکاریهای دو جانبه در همه زمینه ها اعلام کرد.



در این دیدار امیر عبداللهیان ضمن ابلاغ سلام گرم روحانی رئیس جمهور کشورمان از برگزاری خوب و دموکراتیک انتخابات مجلس این کشور تقدیر و اظهار داشت : رئیس جمهور اسلامی ایران تاکید ویژه بر روابط با آفریقا دارد و ایران آمادگی دارد در همه زمینه ها روابط را گسترش دهد.



حسین امیر عبداللهیان پس از دیدار با رئیس جمهور گینه در مصاحبه با تلویزیون دولتی گینه ضمن تبریک و آرزوی برگزاری موفقیت آمیز چهلمین اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاریهای اسلامی اظهار داشت: حامل پیام گرم رئیس جمهور کشورم به رئیس جمهور ، دولت و مردم گینه هستم.



وی تصریح کرد :جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با کشور های آفریقائی اولویت ویژه ای قائل است .



حسین امیر عبداللهیان افزود: آمادگی توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با گینه را در تمام زمینه ها به رئیس جمهور آلفا کنده اعلام کردیم.



وی افزود: از سفر آقای آلفا کنده به تهران در آینده استقبال می شود.



حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امورخارجه کشورمان در حاشیه چهلمین اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاریهای اسلامی با عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار راجع به مسائل سوریه و منطقه و همچنین مسا ئل دو جانبه و جهان اسلام به تبادل نظر و رایزنی پرداخت.

روز یکشنبه حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان در راس هیاتی به منظور شرکت در چهلمین اجلاس وزرای امور خارحه سازمان همکاریهای اسلامی وارد کوناکری پایتخت جمهوری گینه در غرب آفریقا شد و در فرودگاه مورد استقبال وزیر امور خارجه این کشور قرار گرفت.



این اجلاس از امروز دوشنبه به مدت سه روز در پایتخت این کشور برگزار خواهد شد.