عبدالحسین مختاباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: تا آنجا که می‌دانم مجموعه شهرداری تهران سال جاری بودجه های خوب و مناسبی را برای انجام فعالیتهای فرهنگی هنری در نظرگرفته که این می تواند به خودی خود نقطه عطفی در جریان فعالیتهای هنری شهروندان تهرانی باشد از این جهت من تصمیم گرفتم با توجه به این رویکرد نسبت به راه‌اندازی ارکستر فیلارمونیک شهرداری تهران اقداماتی را انجام دهم.

وی با بیان این نکته که تشکیل و راه اندازی ارکستر فیلارمونیک شهرداری تهران یکی از بهترین رویدادهای حوزه موسیقی شهر تهران خواهد بود، خاطر نشان کرد: طبق صحبت‌هایی که با شهردار تهران انجام دادم وی موافقت ضمنی خود را برای تشکیل این ارکستر اعلام کرده است ضمن اینکه بر اساس این توافق ما بودجه ای را نیز برای تاسیس این ارکستر در نظر گرفتیم که امیدواریم بعد از تصویب و طی مراحل اداری در آینده نزدیک شاهد تشکیل ارکستر فیلارمونیک شهرداری تهران باشیم.

این خواننده موسیقی ایرانی درباره فعالیت‌های خود در زمینه موسیقی نیز تصریح کرد: با اینکه چندی است افتخار خدمت در شورای اسلامی شهر تهران را پیدا کرده ام و تراکم کاری ام دراین زمینه بسیار زیاد است اما این روند مانع فعالیت‌های تخصصی من در حوزه موسیقی نخواهد شد. همچنان درگیر پروژه موسیقایی "آرش کمانگیر" هستم. این پروژه همانطور که در گفتگوهای قبلی خود به آن اشاره کردم بر گرفته از شعرهای سیاوش کسرایی است و از جمله فعالیت‌هایی است که من در دوران پایانی دوره دکترای خود در لندن آن را آغاز کردم. برای این پروژه بیش از 5 سال وقت و انرژی صرف کردم که اگر بتوانم وارد مراحل ضبط و اجرای آن بشوم یکی از سنگین‌ترین و مهم‌ترین پروژه هایم در عرصه موسیقی خواهد بود.

مختاباد در پایان گفت: مشکل اسپانسر همچنان بزرگترین مشکل من برای اجرایی شدن پروژه است چراکه این پروژه مستلزم صرف هزینه های زیادی است که نمی توان به صورت شخصی برای انجام آن اقدام کرد و لازم است اسپانسرهایی برای تهیه و تولید مجموعه وارد کار شوند.