به گزارش خبگزاری مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ابتدای گفت‌وگوی تلویزیونی خود ضمن گرامیداشت یاد شهدای 16 آذر به شهادت حسان اللقیس اشاره کرد و گفت: او رزمنده مجاهد خاموشی بود که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز حرکت جهادی به طور خستگی‌ناپذیر و شبانه‌روزی در جهت ارتقای توان علمی، فنی و تسلیحاتی حزب‌الله تلاش کرد و مزدش یعنی شهادت را از دست خبیث‌ترین انسان‌ها که همان صهیونیست‌ها هستند، دریافت کرد.

وی افزود:‌ آنچه در این 100 روز اتفاق افتاده گام نخستی از برنامه‌های چهارساله وزرا در هر وزارتخانه است و ما در وزارت دفاع چهار حوزه را مورد توجه قرار دادیم.

دهقان تأکید کرد: حوزه اول بحث تحقیقات دفاعی است که این وزارتخانه حجم زیادی از پروژه‌های دفاعی را در دست اجرا و انجام داشته است که باید 180 و اندی از آن در سال جاری به نتیجه می‌رسید.

وزیر دفاع گفت: لذا ما یک اولویت‌بندی در آنها انجام دادیم و 17 پروژه را در اولویت قرار دادیم که منجر به محصولات پایه‌ای می‌شد و ما را در عرصه دفاع از منافع ملی در جایگاه بهتری قرار می‌داد. در همین راستا در این 100 روز 15 مورد از آنها به نتیجه رسید.

وی افزود: بخش دیگر، ‌بخش تولیدات دفاعی است ما در این زمینه هم در جهت هرچه سریعتر به فعلیت‌ رسیدن در بازدارندگی تلاش کردیم و بر محصولات هوا و فضا، صنایع دفاعی، هوایی و دریایی تمرکز کردیم که تعدادی محصول به دست آمد.

دهقان گفت:‌ در حوزه خدمات نیز به مواردی که به دلیل کمبود منابع کمتر توجه می‌شد توجه کردیم و اولویت دادیم تا شکاف‌های موجود را در حوزه درمان و بازنشستگی را پر کنیم. در حوزه معیشت نیز دو نوع سبد کالا تعیین کردیم و به دنبال این بودیم تا خدمات را خرسند ساز کنیم.

وزیر دفاع با بیان اینکه حوزه چهارم بحث دیپلماسی دفاعی است، گفت: ما وزارت دفاع را مجموعه‌ای می‌بینیم که هم در بعد سخت و هم در بعد نرم تولید قدرت کند لذا دیپلماسی دفاعی در تدوام دیپلماسی کشور و خارجی مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا دیدارهای با نخست‌وزیر عراق، سلطان عمان، فرستاده ویژه رئیس جمهور چین و همتایان عراقی و عمانی خود داشتم.

دهقان با اشاره به تحریم کشورمان از سوی دشمنان اظهار داشت: آنچه دشمنان به عنوان محرومیت علمی و دانشی بر ما تحمیل می‌کنند همواره می‌تواند برای ما به عنوان یک فرصت باشد تا داشته‌های خود را بپرورانیم و به بار بنشانیم. البته این داشته‌ها باید متکی به ساختارها و فرایندها شود تا به محصول تبدیل گردد.

وی افزود: امروز در وزارت دفاع فرزندان دانشمند مجاهد ما با فرهنگ و روحیه بسیجی و مدیران با روحیه جهادی تمامی گلوگاه‌های فناوری و زیرساختی را برای دسترسی به محصول پشت سر گذاشته اند. در این دهه که تحریم‌ها تشدید شده ما از 5 هزار قلم مواد اولیه وارداتی صنایع دفاعی که باید از خارج تأمین می‌کردیم، به هزار قلم رسیدیم و معتقدیم که این موضوع باید کاملاً از بین برود.

وزیر دفاع با بیان اینکه امروز در سه حوزه به شدت تمرکز داریم، اظهار داشت: در حوزه دریا ما بایستی هم بر روی زیر سطحی‌، هم‌سطحی و هم موشک‌ها کار کنیم و برد، دسترسی به دشمن، دقت در نشانه روی و قدرت تخریب آنها را بالا ببریم.

دهقان تأکید کرد: ‌ما امروز قادریم به طور تمام از صفر تا 100 یک زیردریایی را طراحی و تولید کنیم که زیر سطحی فاتح نیز از این جمله است.

وی افزود:‌ ما بحث رونمایی از زیر سطحی فاتح را به این دلیل به تأخیر انداختیم تا این رونمایی در زمان الحاق به نیروها صورت بگیرد.

وزیر دفاع در ادامه سخنانش تصریح کرد: ما توانستیم موشک‌های دریایی که قبلاً‌ در شناورها استفاده می‌شد را هوا پایه کنیم که موشک‌های قادر و بصیر از آن جمله است.

دهقان خاطرنشان کرد: ما در بحث راداری بایستی قادر باشیم تمامی اهدافی که به سمت ما می‌آیند را شناسایی، رهگیری و در صورت نیاز منهدم کنیم که در این مدت سه نوع رادار را آماده کردیم تا تولید انبوه و تحویل یگان‌ها شود. همچنین سامانه‌هایی برای مقابله با جمینگ دشمن نیز به دست آوردیم.

وی تأکید کرد: دقت اصابت موشک‌های برد بلند و بالستیک ما به قدری زیاد شده که می‌توانیم با آنها نقطه‌زنی کنیم. خطای موشک‌های زمین به زمین در مرحله‌ای به 200 متر رسید و الان به 2 متر رسیده‌ایم که به خطای صفر هم خواهیم رسید.

دهقان با اشاره به موضوع هدایت لیزری موشک‌ها اظهار داشت:‌ امروز هدایت موشک تاو را لیزری و بردش را دو برابر کرده‌ایم همچنین قابلیت شلیک از روی هلی‌کوپتر را نیز به آن اضافه کردیم در حال حاضر گلوله‌های توپ ما هم هدایت‌پذیر است.

وزیر دفاع در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به پهپاد فطرس گفت: این پهپاد یک پهپاد بی‌نظیر در جهان است و دو یا سه نمونه بیشتر در کلاس این پهپاد در دنیا وجود ندارد.

وی افزود: البته ما به این قانع نیستیم و از امروز گام برمی‌داریم تا بحث سرعت، برد و عدم کشف را در پهپادهای‌مان توسعه دهیم.

دهقان تأکید کرد: پهپادها در مجموع، دو سه ضعف دارند که یکی از آنها سرعت پروازی است، پهپادها اغلب موتورهای پیستونی دارند لذا باید به سمت موتور جت برویم که این امر در بعضی از پهپادهای‌مان صورت گرفته و در آینده نیز باید بر روی فطرس نصب شود.

وی ادامه داد: پهپاد فطرس تا 2 هزار کیلومتر برد دارد، لذا می‌توان برد پهپادها را افزایش داد همچنین باید در جهت کاهش احتمال کشف شدن پهپادها تلاش کنیم.

سردار دهقان با بیان اینکه موضوع توان دفاعی با مقوله امنیت ملی گره خورده است، گفت: ‌منافع جمهوری اسلامی ایران در طول این سال‌ها تغییر نکرده و تهدیدات علیه ما نیز کم نشده است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه در دولت یازدهم شاهدیم این است که ما می‌خواهیم با همه دنیا به جز رژیم صهیونیستی و آمریکا (در صورتی که سیاست‌های این کشور تغییر نکند) تعامل سازنده داشته باشیم و از منافع خود با عقلانیت و منطق دفاع کنیم.

وزیر دفاع با تأکید براینکه رویکرد ما در جهت حفظ، توسعه و ارتقای توان دفاعی تغییر نکرده است،‌اظهار داشت: ما با تمام توان به دنبال توسعه توانمندی‌های دفاعی خود به دنبال رسیدن تا مرز بازدارندگی هستیم تا هیچ کشور خارجی به خود اجازه ندهد فکر حمله به ما را داشته باشد چرا که پاسخ ما پیشمان‌کننده خواهد بود.

سردار دهقان افزود: آنچه مسلم است سیاست ما دفاعی است و هیچگاه تهاجمی نبوده و دشمن قادر نیست با مجموعه دفاعی ما مقابله کند ملت ما نیز تا انتها پای ارزش‌ها و آرمان‌هایش ایستاده و شکست و عقب‌نشینی در برابر هیچ بیگانه‌‌ای را نمی‌پذیرد.

وی تصریح کرد:‌ ما در طول 8 سال دفاع مقدس با دست خالی ایستادگی کردیم اما امروز صنایع دفاعی ما چه به لحاظ تکنولوژی و چه به لحاظ نیروی انسانی و فرماندهی و انسجام چندین برابر گذشته است و ما در وضعیتی قرار داریم که دشمن اجازه فکر کردن به حمله علیه ما را به خود نمی‌دهد.

وزیر دفاع تأکید کرد: البته بعد از جنگ دشمن به دنبال ایجاد فضای ایران‌هراسی در منطقه خصوصاً در میان همسایگان ما در حاشیه خلیج فارس بود تا از این مسیر سه هدف عمده را دنبال کند که یکی از این اهداف توجیه حضور کشورهای فرا منطقه‌‌ای در این منطقه، فروش سلاح به کشورهای منطقه و این موضوع است که کشورها قدرت ایجاد یک رسوب مالی، مادی و امکانات در اختیار خود را نداشته باشند که مبادا روزی علیه همین قدرت‌ها مورد استفاده قرار دهد و البته تعجب ما از این کشورهای عربی با توجه به تجربیات گذشته آنان است.

سردار دهقان در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: در 8 سال گذشته دشمن به دنبال این بود که بگوید در ایران آزادی نیست و انتخابات به صورت صوری برگزار می‌شود اما ملت ما در سال جاری که به نام حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی رهبری معظم انقلاب نامگذاری شده یک حماسه سیاسی بزرگ خلق کرد که نقطه پایانی بود بر همه یاوه‌گویی‌های آنها در بُعد سیاسی.

وی خاطرنشان کرد:‌ این حماسه سیاسی منجر به ایجاد انسجام و اقتداری شد که برای ما قدرت‌آفرین است و دشمن هم در قبال این عظمت به تردید افتاد و شکاف‌های بزرگی در میان آنها به وجود آمد.

وزیر دفاع گفت: جمهوری اسلامی ایران در فضای مشروعیت سیاسی و پیوند میان مردم، نظام و رهبری امروز در یک جایگاه والا قرار دارد.

سردار دهقان ادامه داد: وقتی اسرائیل اعلام می‌کرد که می‌خواهد به یک کشور عربی حمله کند اعراب دست خود را بالا می‌بردند اما دیدید که چطور یک مجموعه محدود به نام حزب‌الله توانست در جنگ 33 روزه این هیمنه را بشکند.

وی افزود: یک روز سفیر آمریکا در کشورها برای بالاترین مقام سیاسی آن کشور تعیین و تکلیف می‌کرد اما امروز آمریکا در جاهای مختلف مانند عراق و افغانستان شکست خورده و دیگر چیزی ندارد که بخواهد کسی را تهدید کند.

وزیر دفاع تهدیدات لفظی مقامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را یاوه‌گویی توصیف کرد و گفت:‌ پاسخ این یاوه را نباید داد این حرف‌ها پشتوانه اجرایی ندارد و اگر مقامات آمریکایی از کمترین عقل سیاسی و فهم از مسائل جهانی برخوردار باشند هیچگاه از لفظ تهدید نظامی علیه ملت ایران استفاده نخواهند کرد.

سردار دهقان در پایان در خصوص برنامه‌های آینده وزارت دفاع نیز گفت: به دنبال توسعه کیفی و کمی برنامه‌ها در حوزه خدماتی هستیم و همچنین ورود به نسل چهارم فناوری‌های دفاعی که در این حوزه باید چه به لحاظ ساختار و چه تکنولوژی تحولاتی را به وجود بیاوریم.

وی تصریح کرد: وزارت دفاع باید یک وزارت کوچک، چابک، منعطف و توانمند باشد تا بتواند به بهترین شکل از منافع جمهوری اسلامی ایران دفاع کند.