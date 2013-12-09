نظریه عمومی سلطه و عدالت/ غفلت از نظریه پردازی در موضوع سلطه

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر را شاید بتوان اولین اثر نظام مند در خصوص بحث سلطه در نظریه سیاسی دانست.

چه در گذشته و چه در دوران کنونی افراد و گروههایی بوده و هستند که در معرض سلطه قرار دارند. در واقع سلطه یک شر بزرگ است که باید کاهش یابد.

به رغم اهمیت موضوع سلطه، نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی در بررسی مبسوط این مفهوم قصور ورزیده اند. در واقع هدف نویسنده پر کردن همین خلأ مطالعاتی بوده است.

نویسنده معتقد است که سلطه در وهله اول باید به عنوان تجارب افراد و گروهها در یک بستر اجتماعی که گروهی بر گروه دیگر مسلط بوده اند فهم و درک شود.

کتاب حاضر با عنوان "نظریه عمومی سلطه و عدالت" به قلم فرانک لووت از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.