98 مهندس شهرسازی مازندران پروانه اشتغال ندارند

شیرزاد یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تعداد اعضای مهندس رشته شهرساز این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی دارای 151 مهندس عضو در رشته شهرسازی می باشد که از این تعداد 53 مهندس دارای پروانه اشتغال و 98 عضو دیگر فاقد پروانه هستند.

وی اظهار داشت:مراسم بزرگداشت روز شهرساز با شعار تحول گفتمان شهرسازی از دولت محوری به شهروند مداری از ساعت 14 الی 18 روز چهارشنبه مورخ 20 آذرماه در محل سالن اجتماعات دانشگاه هنر و معماری دانشگاه پردیس مازندران برگزار می گردد.

رئیس گروه تخصصی شهرساز سازمان ،معرفی شهرساز پیشکسوت ، شهروند نمونه ، شهردار برگزیده و سخنرانی شهرساز برگزیده کشور و ارائه آخرین پژوهش انجام شده در خصوص مسائل و مشکلات معماری و شهرسازی و ساخت و ساز استان در دهه اخیر را محورهای این همایش عنوان کرد.

وی افزود:اداره کل راه و شهرسازی مازندران، دانشگاه مازندران، دانشگاه پیام نور، موسسه غیر انتفاعی طبری بابل ، ساریان ساری، پیام نور ساری، مازیار نور، پردیسان فریدونکنار حامیان برگزاری این نشست تخصصی است.