سیدمهرداد ضیایی درباره همکاری خود با صداوسیما و نوع عملکرد این سازمان نسبت به بازیگران و دست‌اندرکاران برنامه‌ها به خبرنگار مهر گفت: هر بار که می‌خواهم با تلویزیون همکاری کنم فکر می‌کنم که این کار منطقی نیست زیرا تلویزیون هنوز مطالبات یک یا دو سال گذشته را برآورده نکرده است.

وی با طرح این سوال که مدیران تلویزیون چه جوابی برای هنرمندان دارند؟ ادامه داد: آیا مدیران تلویزیون نمی‌خواهند بابت بدهکاری‌ها عذرخواهی کنند؟ متاسفانه تنها به این جواب‌ها که بودجه‌ای وجود ندارد و یا خزانه خالی است، بسنده می‌شود. این جواب‌ها تاسف آور است. دایم گفته می شود رییس قوه مجریه وقت طبق معمول همه آن هشت سال بودجه ها را نابرابر توزیع کرده است اما این سخنان همیشه گفته شده است و نتیجه ای در بر ندارد، اساسا با وجود این مشکلات چرا کار تولید می شود.

ضیایی که مدتی 15 سال هم در رادیو نمایش فعالیت داشته است، درباره غیبتش در رادیو در این دو سال اخیر نیز بیان کرد: رادیو به گونه ای شده است که تنها درحد تولید کردن تئاترهای مناسبتی کار می کند و رغبت چندانی برای بازی و نوشتن جهت تولید نمایش های رادیویی وجود ندارد.

بازیگر سریال‌های "مادرانه" و "یلدا" بیان کرد: نکته اول این است که هیچ‌کس از روند اقتصادی تلویزیون اطلاعی ندارد. این سیاست گذاری ها در نهایت یک امر پوشیده و پنهان است. مساله دیگر این است که ما یک رادیو و تلویزیون داریم و همواره اصرار داریم که آن را ملی اعلام کنیم. رادیو و تلویزیون ملی تعریف دارد و الان بیش از 50 سال است که کشورهایی که حتی از کمترین شکل دموکراسی برخوردارند، می دانند که این شکل انحصاری از رادیو و تلویزیون ناقض حقوق ملت است.

بازیگر مجموعه "آشپزباشی" با بیان اینکه دولت‌ها باید همانطور که حافظ احزاب هستند حافظ رسانه ها هم باشند، افزود: دولت ها نباید خود رسانه داشته باشند بلکه باید زمینه را برای حضور شبکه‌های خصوصی فراهم کنند. ما در اواخر دهه 70 و 80 تا مرز ایجاد رادیو و تلویزیون در بخش خصوصی پیش رفتیم که هر بار این اتفاق به نحوی به تعویق افتاد.

ضیایی همچنین به شکل‌گیری شبکه‌های جدید در ساختار تلویزیون انتقاد کرد و گفت: رقابت با برنامه‌ها و سریال‌های ماهواره ای به اضافه کردن فرکانس و یا فرستادن نویز و پارازیت نیست. رقابت با ماهواره رقابت در عرصه احترام به مخاطب رسانه و باز گذاشتن میدان انتخاب او و نه اجبار و همچنین رقابت در بخش محتوا و تولید است. چطور متولیان رسانه فکر می‌کنند که با اضافه کردن شبکه‌ها با تولید کیفی اندک و بازپخش دوباره ممیزی شده آرشیوها می‌توانند با برنامه های ماهواره ای رقابت کنند.

بازیگر مجموعه "راه بی پایان" در پایان بیان کرد: البته خود من با وجود بحران اقتصادی تلویزیون ناگزیرم به کارم ادامه بدهم. در شرایطی که در هشت سال گذشته تئاتر نابود شد و کمر سینما شکست، طبیعی است که من برای گذران زندگی خود باید کاری کنم و برخی از انتخاب ها در تلویزیون به صرف اجبار است.