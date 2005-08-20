امروز در تاريخ



پس از انجام كودتاي آمريكايي بيست و هشت مرداد ، بازگشت شاه به كشور و روي كار آمدن ارتشبد زاهدي ، دكتر مصدق و چند تن از اطرافيانش از جمله دكتر شايگان و دكتر صديقي دستگير شدند و در مقابل به كساني كه در جريان كودتا نقش موثري ايفا كرده بودن ترفيعات قابل ملاحظه اي اعطا شد . دكتر مصدق بعد از مدتي كه در بيرجند زنداني بود به احمدآباد ساوجبلاغ تبعيد شد . مصدق در اين دوره تنها از دور بر مناسبات سياسي كشور نظر داشت و بيشتر به مطالعه و تحقيق مي پرداخت .

دكتر محمد مصدق ، فرزند ميرزا هدايت الله در تهران ديده به جهان گشود .وي پس از طي دوره هاي مقدماتي در تبريز و تهران ، به عنوان مستوفي محاسب خراسان مشغو ل به كار شد . اين شغل روح پر تلاطم او را آرام نمي داد و به همين منظور به سوي نمايندگي مجلس شوراي ملي گام برداشت و از سوي مردم تهران در دوره اول مجلس شوراي ملي انتخاب شد اما به دليل پايين بودن سن وي از ميزان قانوني ، اعتبار نامه اش مورد تصويب قرار نگرفت . مصدق پس از آن براي ادامه تحصيل عازم فرانسه شد و در مدرسه علوم سياسي پاريس مشغول به تحصيل گرديد . وي سپس به سوئيس رفت و در دانشكده حقوق دانشگاه نوشاتل تا در يافت در جه دكتراي حقوق خصوصي به تحصيل ادامه داد . او از پايان نامه خود با نام «وصيت در حقوق اسلام» دفاع كرد . مصدق پس از آن به ايران بازگشت و به عنوان والي فارس مشغول به كار گرديد . وي چند بار به نمايندگي مجلس ، وزير ماليه و وزير امور خارجه منصوب شد و آخرين سمت او نخست وزيري در اوائل دهه سي شمسي بود . مصدق روي هم رفته دو سال و چهار ماه نخست‌وزير ايران بود، كه اين مدت شامل دو دوره است: آغاز نخست‌وزيري تا 25 تير سال 1331 .و از 30 تير همان سال تا كودتاي 28 مرداد سال 1332 .

در دوره اول به علت استقلال راي مقابل مقابل شاه ايستاد و نظرات خود را اعمال نمود .مهمترين اقدامات او در دوران نخست وزيري اش را مي توان در چند جمله خلاصه نمود : الف اخراج انگليسي‌ها از پالايشگاه جنوب، ب - تصويب نهايي قانون ملي شدن صنعت نفت ايران ، ج - پايان دادن به اختيارات شركت نفت ايران و انگليس و د - پيروزي در دادگاه لاهه.

نهايتا پس از دو سال و چهار ماه نخست وزيري ، با وقوع كودتاي آمريكايي 28 مرداد 1332 وي ازقدرت خلع و پس از يك دادگاه به دوازده سال تبعيد محكوم گرديد .

او همچنين آثار شايان توجهي در حوزه حقوق از خود به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به اصول و قوانين ماليه ، دستور در محاكم ، حقوق پارلماني در ايران و اروپا ،مدارك حقوق اسلامي و وصيت در مذهب شيعه به ضميمه حقوق مدنيه و وصيت در حقوق اسلام اشاره كرد .

وي در روستاي احمد آباد قزوين ، در سال 1345 چشم از جهان فروبست .



تظاهرات عليه رژيم پهلوي :





در چنين روزي در سال 1358 ه ش مردم شهر آبادان در تظاهراتي گسترده خشم و انزجار خود را نسبت به رژيم پهلوي در به آتش كشيدن سينما ركس و كشتار عده اي از مردم بي گناه اين شهر به نمايش گذاشتند . سينما ركس آبادان به دست عمال محمد رضا پهلوي به آتش كشيده شد . تمامي حاضران در اين سينما در آتش سوختند . اين اقدام با هد ف متهم ساختن انقلابيون صورت گرفته بود تا شايد رژيم بتواند تبليغات وسيعي به نفع خويش و عليه انقلاب اسلامي ملت ايران به راه اندازد كه چنين نشد.



در گذشت آيت الله خاتون آبادي :

در چنين روزي در سال 1272 ه ق آيت الله ميرمحمد صادق مدرس خاتون آبادي علماي بزرگ جهان تشيع در اصفهان ديده از جهان فروبست . حديث، تفسير، كلام و رياضيات از ديگر حوزه هايي بود كه آن عالم رباني در آن به تحقيق مشغول بود .