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۲۹ مرداد ۱۳۸۴، ۸:۱۲

امروز در تاريخ

خبرگزاري مهر : امروز شنبه بيست و نهم مرداد سال 1384 هجري شمسي ، مصادف است با چهاردهم رجب المرجب سال 1426 هجري قمري و برابراست با بيستم اوت سال 2005 ميلادي .

دستگيري مصدق :


پس از انجام كودتاي آمريكايي بيست  و هشت مرداد ، بازگشت  شاه به كشور  و روي كار آمدن ارتشبد زاهدي ،  دكتر مصدق و چند تن از اطرافيانش از جمله دكتر شايگان و دكتر صديقي دستگير شدند و در مقابل به كساني كه در جريان كودتا نقش موثري ايفا كرده بودن ترفيعات قابل ملاحظه اي اعطا شد .  دكتر  مصدق بعد از مدتي  كه در بيرجند زنداني بود به احمدآباد ساوجبلاغ   تبعيد شد . مصدق در اين دوره تنها از دور بر مناسبات سياسي كشور نظر داشت و بيشتر به مطالعه و تحقيق مي پرداخت .
دكتر محمد مصدق ، فرزند ميرزا هدايت الله  در  تهران ديده به جهان گشود .وي  پس از طي دوره هاي   مقدماتي در تبريز و تهران  ، به عنوان مستوفي محاسب خراسان مشغو ل  به كار شد . اين شغل روح پر تلاطم او را آرام نمي داد و به همين منظور به سوي نمايندگي مجلس شوراي ملي گام برداشت و از سوي مردم تهران در دوره اول مجلس شوراي ملي انتخاب شد  اما به دليل پايين بودن سن وي از ميزان قانوني ،  اعتبار نامه اش مورد تصويب قرار نگرفت . مصدق پس از آن براي ادامه تحصيل  عازم  فرانسه شد و  در مدرسه علوم سياسي پاريس مشغول به تحصيل گرديد . وي سپس به  سوئيس رفت و در دانشكده حقوق دانشگاه نوشاتل تا در يافت در جه دكتراي حقوق خصوصي به تحصيل ادامه داد  . او از  پايان نامه خود  با نام «وصيت در حقوق اسلام» دفاع كرد . مصدق پس از آن به ايران بازگشت و به عنوان  والي فارس مشغول به كار گرديد  . وي چند بار به نمايندگي مجلس ، وزير ماليه و وزير امور خارجه منصوب شد و آخرين سمت او نخست وزيري در  اوائل دهه سي شمسي بود . مصدق روي هم رفته دو سال و چهار ماه نخست‌وزير ايران بود، كه اين مدت شامل دو دوره است:  آغاز نخست‌وزيري تا 25 تير سال 1331 .و از 30  تير همان سال تا كودتاي 28 مرداد سال 1332 .
در دوره اول به علت استقلال راي مقابل مقابل شاه ايستاد و نظرات خود را اعمال نمود .مهمترين اقدامات او در دوران نخست وزيري  اش را مي توان  در چند جمله خلاصه نمود : الف  اخراج انگليسي‌ها از پالايشگاه جنوب،  ب -   تصويب نهايي قانون ملي شدن صنعت نفت ايران ، ج -  پايان دادن به اختيارات شركت نفت ايران و انگليس و د -  پيروزي در دادگاه لاهه.
نهايتا پس از دو سال و چهار ماه نخست وزيري ، با وقوع كودتاي آمريكايي 28 مرداد 1332 وي ازقدرت خلع و پس از يك دادگاه به دوازده سال تبعيد محكوم گرديد .
او همچنين آثار شايان توجهي در  حوزه حقوق از خود به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به  اصول و قوانين ماليه ، دستور در محاكم ، حقوق پارلماني در ايران و اروپا ،مدارك حقوق اسلامي و وصيت در مذهب شيعه به ضميمه حقوق مدنيه و  وصيت در حقوق اسلام اشاره كرد .
وي   در روستاي احمد آباد قزوين ، در سال 1345 چشم از جهان فروبست .

تظاهرات عليه رژيم پهلوي :


در چنين روزي در سال 1358 ه ش مردم شهر آبادان در تظاهراتي گسترده خشم و انزجار خود را نسبت به رژيم پهلوي در به آتش كشيدن سينما ركس و كشتار عده اي از مردم بي گناه  اين شهر به نمايش گذاشتند . سينما ركس آبادان به دست عمال محمد رضا پهلوي به آتش كشيده شد . تمامي حاضران در اين سينما در آتش سوختند . اين اقدام با هد ف متهم ساختن انقلابيون صورت گرفته بود تا شايد رژيم بتواند تبليغات وسيعي به نفع خويش و عليه انقلاب اسلامي ملت ايران به راه اندازد كه چنين نشد.   

در گذشت آيت الله خاتون آبادي  :
در چنين روزي در سال 1272 ه ق  آيت الله ميرمحمد صادق مدرس خاتون آبادي علماي بزرگ جهان تشيع در اصفهان ديده از جهان فروبست .  حديث، تفسير، كلام و  رياضيات  از ديگر حوزه هايي بود كه آن عالم رباني در آن به تحقيق مشغول بود . 
کد مطلب 219167

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