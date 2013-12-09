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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۴

معاون وزیر آموزش و پرورش:

محتوای کتابهای درسی آموزشگاههای آزاد باید تغییر کند

محتوای کتابهای درسی آموزشگاههای آزاد باید تغییر کند

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش از ضرورت همسوسازی محتواي برنامه‌هاي آموزشگاه ‌هاي آزاد،متناسب با اهداف و برنامه‌هاي تحولي آموزش و پرورش و به روزآوری محتوای دروس این آموزشگاه ها براساس برنامه درسی ملی  خبر داد.

محی الدین بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت:ئآموزش و پرورش وظيفه دارد بر مديريت و فعاليت‌هاي مؤسسات و آموزش‌گاههاي آزاد نظارت كند.

وی افزود: نظارت آموزش و پرورش برای سامان‌دهي مجدد و بازنگري و باز توليد محتواي برنامه‌هاي آموزشي ،این موسسات و آموزشگاه های آزاد  را با اهداف و برنامه‌هاي تحولي آموزش و پرورش همسو می کند.
به گفته معاون پژوهشي وزير آموزش و پرورش، نظارت و ارزيابي مستمر بر عملكرد مؤسسات و مراكز آموزشي و رتبه‌بندي آنها مي‌تواند در جهت حمايت از دانش‌آموزان و خانواده‌هايي كه از خدمات اين مراكز بهره مي‌گيرند، باشد.
محمديان با بیان اینکه منابع و محتواي آموزشي اين مراكز نيازمند تجديد نظر و به‌روزآوري، براساس برنامه درسي ملي است، تصریح کرد: سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي براي همكاري لازم در توليد و تدوين برنامه‌هاي مؤسسات و آموزشگاه‌هاي غيردولتي و حمايت از آنها آمادگی خود را اعلام می کند.
 

کد مطلب 2191671

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