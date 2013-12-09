  1. دين، حوزه، انديشه
۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۱

درسگفتار فلسفه حقوق برگزار می شود

درسگفتار فلسفه حقوق برگزار می شود

درسگفتار "فلسفه حقوق" با تدریس سید جواد طباطبایی از روز چهارشنبه 20 آذرماه در مؤسسه مطالعات سیاسی ـ اقتصادی "پرسش" آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه درسگفتارهای پائیزه مؤسسه مطالعات سیاسی ـ اقتصادی پرسش و نیز در ادامه درسگفتارهای دکتر سید جواد طباطبایی در این مؤسسه از روز چهارشنبه 20 آذرماه ساعت درسگفتار فلسفه حقوق آغاز خواهد شد.

این درسگفتار که بر پایه مطالعات 10 ساله طباطبایی در اینباره شکل گرفته است برای اولین بار در ایران تدریس خواهد شد.

علاقه مندان برای ثبت نام در این درسگفتار و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای روابط عمومی مؤسسه پرسش 5-88658603 تماس بگیرند.

مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش در تهران، خیابان ولی عصر(عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی1، پلاک 7 واقع است.

کد مطلب 2191677

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