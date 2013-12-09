اقدامات قرون وسطایی اداره راه در جاده چالوس/ خط کشی نامناسب در نقاط تعریضی جاده

سرهنگ سید هادی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جاده کرج - چالوس جاده ای کوهستانی است که عرض معبر آن کم بوده و تنها دارای یک لاین رفت و برگشت است. این جاده به دلیل اینکه فاصله اندکی با تهران پر دود و شلوغ دارد یکی از پرترددترین جاده های کشور است.

وی ادامه داد: در روزهای معمولی سال میزان تردد در این جاده با روزهای پرترافیک 10 سال قبل برابری می کند. جاده چالوس یکی از شاهراههای مهم و حیاتی برای کشور است که می توان گفت یکی از پرترافیک ترین جاده کشور بوده به صورتی که در پایان هر هفته تردد به علت حجم زیاد خودروها یک طرفه می شود.

به گفته رئیس اسبق پلیس راه کشور علیرغم محدودیتها در چند سال گذشته وزارت راه و شهرسازی با تمهیداتی بخشهایی از این جاده را که قابل تعریض بود، تعریض کرده تا خودروها به راحتی در این معبر عبور کرده و ناهنجاریهای ترافیکی کاهش یابد.

وی با اشاره به اقدام عجیب اداره راه استان البرز تاکید کرد: امسال اداره راه و شهرسازی البرز تمامی خط کشی جاده در حوزه استحفاظی خود را تغییر داده است و تمام مسیر تعریض شده را یک باند و مابقی جاده را با کشیدن خط ممتد دوبله به باند دیگر تغییر داده است. این امر موجب می شود تا خودروها نتواند از مسیر تعریض شده برای سبقت مجاز استفاده کنند. خودروهای کندرو همانند کامیونها در این جاده تردد می کنند که با این نحوه خط کشی دیگر خودروها نمی توانند در چند کیلومتر سبقت بگیرند که همین عامل باعث می شود ترافیک جاده افزایش یابد. همچنین پلیس با استقرار در این محل خودروهایی را که سبقت میگیرند، جریمه می کند.

به گفته این کارشناس ارشد ترافیک امروز در دنیا سعی می شود تمام موانع فیزیکی متحرک و قابل جابجایی باشد تا از تمام ظرفیت جاده برای جریان ترافیک استفاده شود اما اداره راه البرز در برخی از نقاط جاده که امکان گرفتن سبقت وجود دارد با کشیدن خط این حق را از رانندگان گرفته است. کشیدن این خط مانند ایجاد موانع فیزیکی در جاده است.

هاشمی با اعلام اینکه این اقدام از هیچ منطق کارشناسی علم ترافیک دنیا برخوردار نیست گفت: این خط کشی یک حرکت آنارشیستی و ایذایی است و جای تعجب دارد که پلیس راه از این منطق منسوخ که متعلق به 300 سال قبل است، تبعیت می کند. با وجود تعداد زیادی کارشناس ترافیک در کشور این اقدام بسیار زشت است.