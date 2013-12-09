لزوم حمایت برای احداث موزه توسط کلکسیون دار تبریزی/ 260 فانوس تاریخی چشم انتظار روشنایی!

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود به هر یک از موزه های کلانشهر تبریز، از موزه ی آذربایجان که به عنوان دومین موزه تاریخی ایران پس از موزه ملی تهران یاد می‌شود، گرفته تا خانه مشروطه، خانه قاجار و سایر موزه ها، می توان اسم یکی از کلکسیون داران نامی تبریز را در کنار برخی از اشیاهای باستانی و بی نظیر دنیا مشاهده کرد که وی این اشیاها را به موزه ها اهدا کرده است.

این کلکسیون دار تبریزی علاوه بر جمع آوری و فراهم آوردن اشیای تاریخی و همچنین یک کلکسیون ارزشمند از ابزار آلات و وسایل کار مشاغل، در کار مجسمه سازی نیز فعالیت دارد که مجسمه های سربازان مشروطه مقابل استانداری آذربایجان شرقی، توپ بازسازی شده جنگ های مشروطه در خانه مشروطه، پیکر کلنل محمدتقی خان پسیان در ورودی غربی تبریز در مقابل فرودگاه و بسیاری دیگر از مجسمه های استان را از خود به یادگار گذاشته که به تازگی نیز ساخت تندیس ثقه الاسلام را آغاز کرده است.

با این حال که وی زندگانی خود را صرف جمع آوری اشیاهای تاریخی که اغلب اشیاهای ایران باستان است، کرده ولی آنچه که مشهود است، خستگی از چهره ی این کلکسیون دار تبریزی تاکنون زدوده نشده که شاید عدم وفای به عهده برخی از مسئولان در خصوص وعده ی احداث موزه، علت اصلی این امر باشد.

با اینکه موزه علاوه بر حراست، آموختن و آموزاندن میراث کهن آدمیان، موجب جذب توریست و گردشگر می شود و اقتصاد منطقه را رونق می بخشد، اما با این وجود برخی از مسئولان به دلیل مسائل مالی رغبت کمتری نسبت به احداث موزه نشان می دهند که مسئولان می توانند از ظرفیت بخش خصوصی در این خصوص استفاده کنند.

جمع آوری 260 فانوس تاریخی

رضا سرابی اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از جمع آوری انواع فانوس های تاریخی از سراسر جهان خبر داد و گفت: تاکنون در عرض این سال ها، مجموعه ای از 260 فانوس و وسایل روشنایی از کل جهان را جمع آوری کردم که این مجموعه نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه، مجموعه ای بی نظیری است که تنها رقیب ترک تبار ما که از طبقه ی اشراف ترکیه است، حتی نصف این مجموعه را نتوانسته جمع آوری کند.

وی افزود: این مجموعه شامل فانوس های خدمه هتل در زمان قاجار، فانوس راه آهن، فانوس دریایی، فانوس معدن، انواع فایتون و پی سوز است که این مجموعه بی نظیر را اکثرا از کشورهای آلمان، ترکیه، سویس و اتریش خریداری کردم و هم اکنون درصد زیادی از این فانوس ها در موزه قاجار تبریز نگهداری می شوند.

سرابی اقدم در خصوص خریداری یکی از فانوس هایش از کشور ترکیه اظهار داشت: خبر رسید که یکی از فانوس های فایتون در ترکیه، دست یکی از سمساری های این کشور است که ما خودمان را زود به ترکیه رسانیدم و بالافاصله این فانوس را خریداری کردیم؛ سپس فردای آن روز افرادی که از موزه لوور پاریس برای خریداری این فانوس آمده بودند، موفق به خرید این فانوس از سمساری نشدند که در عوض این فانوس را به قیمت بیشتر از دو برابر از ما خواستار شدند که این فایتون را نفروختم.

وی در ادامه با بیان اینکه برای خرید هر فانوس بررسی و تحقیقات فراوانی انجام می دهیم، افزود: ما قبل و بعد از خرید فانوس، تحقیقاتی بر روی هر یک از فانوس ها انجام می دهیم و چگونگی استفاده و همچنین کاربردهای آن را مورد بررسی قرار می دهیم که این یکی از ساز و کارهای کارگاه برادران سرابی اقدم است.

احداث موزه فانوس و روشنایی در یکی از کلانشهرها

این کلکسیون دار تبریزی که انواع فانوس را در گنجینه ی بی نظیر خود جای داده از احداث موزه فانوس و روشنایی در یکی از کلانشهر های کشور خبر داد و افزود: احداث موزه در هر شهر موجب جذب گردشگر در آن شهر می شود و تعدد موزه ها نیز تمدن هر شهر را نشان می دهد.

وی افزود: در این سالها از بسیاری از شهرهای بزرگ کشور همچون تهران و اصفهان، برای احداث موزه فانوس و روشنایی پیشنهاد داشتم که من علاقمندم این موزه را در تبریز احداث کنم و نقشی در تمدن و درآمدزایی کلانشهر تبریز ایفا کنم که نیازمند همکاری مسئولان شهری به ویژه شورای شهر، میراث فرهنگی و اداره برق دارد.

سرابی اقدم همچنین در ادامه تصریح کرد: برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز خواهان آثار باستانی و فرهنگی کشور ایران هستند که ما هیچ علاقه ای نداریم با چند ریال پول ناقابل تاراج فرهنگی کرده و تمدن چندین ساله خود را به شیخ نشینان عرب تحویل دهیم.

وی که سال گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر، آمادگی خود را به تأسیس موزه مشاغل در تبریز اعلام کرده بود، این بار نیز آماده ی احداث موزه فانوس و روشنایی در تبریز است که نیازمند حمایت های بیش از پیش مسئولان دارد.

انواع فانوس ها در مجموعه ی کلکسیون دار تبریزی

فانوس قرن 18 میلادی خدمه هتل در اتریش، فانوس معدن کارگران آمریکایی، فانوس تلگرافی کشتی به کشتی متعلق به 160 سال پیش، فانوس مورد استفاده در راه آهن های بیرمنگام انگلیس و کشور هندوستان، فانوس غولچی متعلق به خدمه های هتل در زمان قاجار، فانوس مرزبانی و همچنین انواع فانوس های دریایی در گنجینه ی این مجموعه دار تبریزی قرار دارد.

همچنین در مجموعه ی این کلکسیون دار تبریزی می توان انواع پی سوزهای زمان ساسانیان، سلجوقیان و زندیه و نیز چراغ های گازی زمان قاجار و پهلوی را مشاهده کرد که در نوع خود بی نظیر هستند.

جالب اینجاست که اولین لامپ کارخانه ادیسون که توسط خود ادیسون ساخته شده و همچنین اولین نسل ضبط صدا قبل از گرامافون نیز در اختیار برادران سرابی است که نیازمند عزم احداث موزه ای برای نگهداری از این مجموعه ی بی نظیر از سوی مسئولان دارد.

با این حال که این مجموعه دار تبریزی زندگی را در راه حفظ تمدن ایران زمین گذاشته، بهتر است برای رفع خستگی از چهره اش، موزه ای در کلانشهر تبریز از سوی شورای اسلامی شهر احداث شود تا وی با اطمینان خاطر از حفظ این مجموعه، به کار خود ادامه دهد.

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گزارش از شاهین بدرحیدری