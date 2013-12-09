ضرورت تبدیل آذربایجان غربی به هاب اقتصادی منطقه/ ایجاد بندر خشک حمل و نقلی

به گزارش خبرنگار مهر، بابک طالبی شامگاه یکشنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی افزود: استان با دارا بودن هزار کيلومتر مرز با 3 کشور ترکيه، عراق و جمهوري خودمختار نخجوان و داشتن 5 مرز رسمي ، عبور 4 کريدور بين المللي از اين استان، قرار گرفتن در مسير تجارت آسيا به اروپا و وجود تنها مرزهاي زميني کشور براي ورود به اروپا، ظرفيت لازم براي تبدیل شدن به هاب تجاري و حمل و نقلي کشور را دارد.

وي با بيان اينکه رتبه هاي نخست آذربايجان غربي در زمينه صادرات، ترانزيت و تردد مسافر به داخل و خارج از کشور، اظهار داشت:ظرفيت صادرات و واردات ترکيه در همسايگي آذربايجان غربي مي تواند فرصتي مناسب براي هدايت ناوگان هاي عازم از مبدا ترکيه و يا مقصد اين کشور جهت عبور از آذربايجان غربی باشد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی اعلام کرد: در راستای بهره گیری بهینه از این ظرفیتها، مطالعات لازم براي ايجاد بندر خشک با هدف بهينه سازي جريان هاي حمل و نقل، کاهش هزينه هاي عملياتي و افزايش ميزان تقاضاي مشتريان و صاحبان کالا در دست انجام است.

طالبی اضافه کرد: بعد از مطالعات اوليه، مشورت با کارشناسان و مکان يابي براي ساخت اين بندر خشک نسبت به جذب سرمايه گذار و اغار عملياتي اجرايي اقدام می شود.

استفاده كامل از ظرفيتهای آذربایجان غربی نيازمند تدبير، تعامل و همکاری است

استاندار آذربايجان غربي نیز در این دیدار گفت: ظرفيت توسعه بازرگاني، صنعتي، اقتصادي و گردشگري استان آذربايجان غربي بسيار بالا بوده اما استفاده از اين ظرفيت ها نيازمند تدبير، تعامل و همكاري مجموعه مسئولان استان است.

قربانعلي سعادت ادامه داد: مديران و مسئولان استان بايد با درك شرايط و امكانات فعلي، بسترهاي حضور بخش خصوصي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي را در استان فراهم و در اين زمينه از تنگ نظري اجتناب کنند.

وي ادامه داد: فرصت هاي سرمايه گذاري در اين استان وجود دارد اما بايد با اطمينان سازي و ايجاد شرايط مساعد، سرمايه گذاران را براي ورود به طرح هاي مختلف استان ترغيب و تشويق کنیم.

سعادت همچنين بر لزوم ارتقاي كيفيت محصولات توليدي استان تاكيد و عنوان کرد: نفوذ در بازارهاي بين المللي و حفظ اين جايگاه، نيازمند ارتقاي سطح كيفي و استاندارد محصولات استان بوده که بايد در اين خصوص توجهات بيشتري شود و اداره كل استاندارد در اين ميان نقش مهمي را ايفا مي كند.

وي در بخش پاياني سخنان خود به اشاره به فعاليتها و اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي در استان، گفت: این نهاد انقلابی با انجام اقداماتي مانند ايمن سازي و مقاوم سازي مساكن روستايي و اجراي طرح هادي در روستاها، در خصوص تثبيت زندگي روستاييان در روستاها و عدم مهاجرت به شهرها، نقش بسزايي را ايفا مي‌كند.

خلیل محبت خواه، مديركل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نيز در اين جسله گفت: در حال حاضر 40 هزار واحد مسكن مهر در استان وجود دارد كه بيش از 70 درصد آنها تكميل و به بهره برداري رسيده و مابقي نيز مراحل اجرايي خود را سپري مي‌كنند.

ایوب عزيزي، مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربایجان غربی هم در اين جلسه گفت: طرح هادي تاكنون در 406 روستاي استان اجرا شده و طرح هادي 2200 روستاي ديگر نيز تهيه شده كه با تامين اعتبارات لازم، عملیاتی می شود.