تأسيس شركت تعاوني توسعه و عمران از ضرورت هاي شهرستان بهار

اقبال رستمي در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه توسعه و پيشرفت شهرستان منوط به ايجاد اشتغال پايدار است، اظهار داشت: بسترسازي براي ايجاد اشتغال پايدار در راستاي رشد و توسعه شهرستان، مشاركت مردم و دولتمردان را مي طلبد.

رستمي با بيان اينكه دولت در راستاي عمران شهرستان ها، تأسيس شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني را در سال 89 مصوب نمود، اذعان داشت: از آنجا كه ارتقاء وضعيت اقتصادي نقاط مختلف، توسعه و آباداني كشور را به همراه خواهد داشت لذا مجلس شوراي اسلامي در سال 89 با هدف تسريع در رشد و توسعه تمامي شهرستانها، هدايت منابع مردمي به بخش هاي توليدي، بسترسازي براي ورود بخش هاي تعاوني و خصوصي به فعاليت هاي اقتصادي و انجام طرح هايي كه به دليل افزونه زا بودن آنها امكان واگذاري به بخش خصوصي وجود ندارد، اقدام به تصويب قانون تاسيس شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني كرد.

وي افزود: اين شركت ها در راستاي انجام فعاليت هاي عمران، آباداني شهرها وروستاهاي شهرستان حوزه فعاليت خود، ايجاد و اداره واحدهاي اقتصادي توليدي، خدماتي و توزيعي، سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه اي شهرستان مانند فعاليت به صورت شركت مادر تخصصي، تملك اراضي واقع در بافت هاي فرسوده شهري و روستايي مصوب شوراي عالي شهرسازيو معماري از طريق پرداخت حقوق دولتي و استفاده ازتسهيلات قوانين مربوط به تملك اراضي واقع درطرح هاي مصوب شهري وروستايي در راستاي اهداف تعاوني، فعاليت خواهند داشت.

رستمی با اشاره به ديگر حوزه هاي فعاليت شركت هايتعاوني توسعه وعمران شهرستاني عنوان داشت: استفاده و بهره برداري از فعاليت ها، طرح ها، زمين ها و املاك قابل واگذاري دولت در بخشهاي توليدي،توزيعي و خدماتي شهرستان، مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت تعاوني ها، انجام هرگونه معاملات از قبيل خريد و فروش، اجاره و نظاير آن و تملك اراضي، اموال منقول و غيرمنقول، تامين نيازمندي هاي خود به طريق مقتضي و مقرون به صرفه در راستاي اهداف تعاوني و خريد اوراق بهادار براي مديريت منابع تعاوني نيز از ديگر حوزه هاي فعاليت اين شركت خواهد بود.

اشتغالزايي هدف اصلي تشكيل شركت تعاوني توسعه و عمران در شهرستان بهار

رئيس اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي شهرستان بهار با بيان اينكه شركت تعاوني توسعه و عمران شهرستان بهار نيز در راستاي تحقق قانون مصوبه مجلس، اشتغال زايي و توسعه همه جانبه شهرستان در سال جاري شروع به كار كرده است، افزود: در حال حاضر در شهرستان مكان شركت مشخص شده و با استقرار نيرو در اين مكان ثبت نام از متقاضيان سرمايه گذاري و همكاري در حال انجام است.

رستمی با اشاره به اينكه حد نصاب ثبت نام كنندگان در اين شركت بايد به 700 نفر برسد، اظهار داشت: با به حد نصاب رسيدن اعضاي شركت مجمع عمومي تعاوني برگزارشده، هيئت مديره و بازرس انتخاب مي شوند تاشركت با اعضاي خود شروع به فعاليت كند.

وي با بيان اينكه تمامي افراد متولد،ساكن و شاغل شهرستان بهار مي توانند براي عضويت در اينشركت ثبت نام كنند، عنوان داشت: تمامي اقشار جامعه به شرط اينكه بالاي 18 سال باشند مي توانند در اين شركت عضو شوند كه تاكنون تعداد قابل توجهي از شهروندان شهرستان اقدام به ثبت نام در اين شركت كردند.

رستمی اظهارداشت: عضويت در ساير تعاوني ها مانع ازعضويت دراين تعاوني نيست و استمرار عضويت در تعاوني فوق منوط به ادامه اشتغال و سكونت در شهرستان نيز، نيست.

وي اعلام داشت: سرمايه اوليه اين شركت از طريق آورده اعضا فراهم مي شود، ولي دولت قول تامين اعتبار در سالهاي آتي را داده است.

رستمی با اشاره به مزاياي تشكيل اين شركت، اذعان داشت: با تشكيل اين شركت دولت وسازمان هاي وابسته مي توانند فعاليت ها، طرحها، زمين ها و املاك قابل واگذاري در بخش هاي توليدي، توزيعي و خدماتي را در مواردي كه برگزاري مزايده به صرفه و صلاح نباشد با تاييد يكي از كميسيون هاي دولت از طريق ترك تشريفات مزايده دراختيار شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني قرار دهند.

رئيس اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي شهرستان بهار اذعان داشت: شركت هاي تعاوني توسعه وعمران شهرستان مي توانند در تملك اراضي واقع در بافت هاي فرسوده شهري و روستايي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماريو كميسيون هاي ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ازطريق پرداخت حقوق دولتي، از تسهيلات قوانين مربوط به تملك اراضي واقع در طرح هاي مصوب شهري وروستايي استفاده كنند.

تأسيس شركت تعاوني توسعه و عمران يكي از ضرورت هاي شهرستان بهار است

رستمی با اشاره به اينكه تأسيس شركت تعاوني توسعه و عمران يكي از ضرورت هاي شهرستان بهار است، اظهار داشت: فراهم سازي زمينه فعاليت فارغ التحصيلان دانشگاهي و جوانان بيكار شهرستان در اين شركت خود از مزيت هاي بزرگ اين فعاليت است كه مي تواند زمينه هاي اشتغال را در اين شهرستان نيز ايجاد كند.

وي در پايان با بيان اينكه مبلغ ثبت نام در اين شركت تنها 150 هزار تومان است، اعلام داشت: جوانان شهرستان مي توانند ظرف 15 روز آينده نسبت به ثبت نام در اين شركت اقدام كنند.