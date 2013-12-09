محیط زیست به وظایف خود در قبال آلایندگی استان عمل نکرد/ لزوم بازدید سرزده از کارخانه جات صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید منصوری در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره لزوم بازدید سرزده از کارخانه جات صنعتی برای اطمینان از عدم آلایندگی های غیر قانونی اظهار داشت: پاک ترین صنایع نیز در نهایت تا حدودی دارای آلایندگی هستند اما در دیدگاه جهانی باید شرایطی فراهم شود که این آلایندگی در حد نرمال و استاندارد باشد که در آن صورت مزایای صنعتی شدن همانند اشتغال، تولید و درآمدزایی قابل قبول و به نفع کشور است.



وی با بیان اینکه نظارت بر کارخانه جات صنعتی و نیروگاه ها نباید به هیچ عنوان از قبل طراحی و برنامه ریزی شده باشد، تاکید کرد: در غیر این صورت این امکان وجود دارد که آلایندگی این کارخانجات از حد نرمال خارج شود و از دید کارشناسان محیط زیست نیز به دور بماند.



‌ قانون اجازه بازدید سرزده از کارخانجات را به محیط زیست داده است



نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون این اجازه را به کارشناسان محیط زیست داده تا در هر زمان که مایل باشند به شکل سرزده از این محیط ها بازدید و آلایندگی و عدم استفاده آنها از موادی همچون روغن اسکارل و دیگر موارد را مورد بررسی قرار دهند.



وی با بیان اینکه محیط زیست رسالت خود در این زمینه را به خوبی انجام نداده، گفت: اگر صنایعی همچون فولادمبارکه و ذوب آهن برای حفظ محیط زیست و کاهش آلایندگی تلاش هایی کرده اند ارتباطی به این سازمان نداشته بلکه این کار به همت مدیران این مراکز مبارکه انجام شده است که جای تقدیر دارد.



منصوری در ادامه با اشاره به شایعاتی در افکار عمومی مردم درباره راهکارهای غیرفانونی کاهش آلایندگی توسط فولاد مبارکه اظهار داشت: شایعاتی در میان مردم وجود دارد مبنی بر اینکه کارخانجات صنعتی شب ها تولید را پایان می آورند تا میزان آلودگی را کمتر جلوه دهند اما با توجه به اینکه من 27 سال در صنعت فولاد سابقه دارم به صراحت می گویم که چنین چیزی صحت ندارد و مقرون به صرفه نیست.



وی افزود: شایعه دیگری نیز گاهگاهی شنیده می شود مبنی بر اینکه این کارخانجات در شب فیلترها را بر می دارند و میزان آلایندگی بیشتر می شود که این مطلب نیز صحت ندارد مگر اینکه فیلتری در حال تعمیر بوده باشد.



‌ داشتن گواهی های "ایزو" و "اوسس" به معنای اعتماد کامل به صنایع نیست



نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که در بازدید سرزده از برخی کارخانجات مواد ممنوعه مشاهده شده، بیان داشت: با وجود اینکه این کارخانجات دارای گواهی ایزو 14000 و اوسس 18000 برای رعایت مسایل زیست محیطی هستند اما این امر به معنای اعتماد کامل و رها کردن آنها به حال خود نیست.



وی ادامه داد: استفاده از مواد آلاینده و ممنوعه مانند روغن آسکارل و یا فیلتراسیون غیر مرغوب در کارخانجات فولاد مبارکه، ذوب آهن یا در نیروگاه ها نیازمند بررسی و اندازه گیری بیشتری توسط سازمان محیط زیست است.



استفاده از مواد آلاینده جایگاه مثبت برخی کارخانجات را زیر سئوال می برد



وی ادامه داد: استفاده از مواد آلاینده در کارخانجات برای جایگاه شرکت و کارخانه مورد نظر نیز آسیب زا است چرا که مردم نسبت به این موضوع حساس هستند و بهتر است دوستان ما در این کارخانجات در این امر تجدید نظر کنند.



نماینده مردم لنجان در مجلس تصریح کرد: با استفاده از مواد استاندارد، استفاده از فیلترهای با کیفیت، تعویض به موقع آنها و رعایت نکات ایمنی می توان آلایندگی را در سطح کشور پایین آورد و امنیت و سلامت مردم آن منطقه به عنوان فردی ایرانی کشور را رقم زد.

