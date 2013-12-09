ورزشکاران ایلامی در مسابقات کشوری و آسیایی درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی صبح دوشنبه در آیین تجلیل از ورزشکاران ایلامی اظهار داشت: کاراته کای شایسته ایلامی در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور امارات طی هفته گذشته مدال طلای این رقابت ها را به دست آورده است.

فتاحی افزود: ذبیح الله پورشیب کاراته کای ارزنده استانمان که همراه با تیم ملی کشور در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده بود توانست با غلبه بر حریفان خود عنوان نخست این رقابت ها را به دست آورد.

این مسئول اظهار داشت: تیم ملی کشورمان عنوان قهرمانی آسیا رقابت ها را به دست آورد که این مسابقات کاراته کای قهرمانی آسیا در امارات برگزار شد.

وی ادامه داد: نونهال ایلامی عنوان سوم مسابقات کشتی قهرمانی کشور را به دست آورده است.

فتاحی ادامه داد: رضا فریدی اصل که در مسابقات کشتی قهرمانی کشور در اهواز طی هفته گذشته شرکت کرده بود توانست در وزن 50 کیلوگرم مدال برنز رقابت ها را کسب کند.

این مسئول تصریح کرد: این ورزشکار به اردوی تیم ملی کشورمان هم دعوت شد.