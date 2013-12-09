هفته موسیقی در آذربایجان غربی برگزار می شود/ ضرورت ساماندهی و ایجاد سالنهای استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر کریمی صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون ساماندهی موسیقی آذربایجان غربی از برگزاری هفته موسیقی آذربایجان غربی با اهداف ارج نهادن به هنرمندان بومی و محلی به مناسبت دهه مبارک فجر به مدت یک هفته در سطح شهرستانها خبر داد.

وی اظهار داشت: در این جشنواره موسیقی مقامی، محلی و بومی مناطق مختلف آذربایجان غربی اجرایی می شود که فرصت خوبی برای توجه به هنرمندان عرصه موسیقی استان فراهم می آید و حمایت ها از این موسیقی های محلی زیاد می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در ادامه اعلام کرد: صدور مجوز اجرای کنسرت های موسیقی به گروه ها و خوانندگانی تعلق میی گیرد که از کمسیون ساماندهی موسیقی و همچنین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز لازم را دریافت کنند.

حجت الاسلام کریمی ادامه داد: در این راستا صدور مجوز فقط به اندازه سالن هایی که مورد تائید کمسیون و اداره کل باشد صادر و قیمت بلیط برای هریک نفر همان مبلغی است که در کمسیون تصویب شده و روال صدور مجوز برای همه یکسان و مطابق قوانین نظام خواهد بود.

وی انضباط و صلاحیت اجتماعی و اخلاقی و رعایت شئو نات اسلامی در کنسرتهای موسیقی را مهم دانست و عنوان کرد: همچنین ساماندهی و ایجاد سالنهای استاندارد با تجهیزات کامل به خصوص سیستم صوتی مناسب جهت اجرای کنسرت در اولویت قرار دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به در دست احداث بودن تالار مرکزی ارومیه، گفت: از مزاياي اين تالار، سالن موسيقي آن بوده كه نيازي به سيستم صوتي براي پخش صدا نداارد، بطوریکه سالن به گونه اي طراحي شده كه مي تواند صداي موسيقي را بدون نياز به سيستم صوتي براي حاضرين پخش کند.

حجت الاسلام کریمی از رونمایی مجموعه موسیقی با نام "یاشیل نغمه" طی امسال خبر داد و با بیان اینکه این مجموعه موسیقی در سه لوح فشرده آماده توزیع و عرضه به بازار شده، گفت: این مجموعه با هدف بزرگداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس در ارومیه رونمایی شده است.

وی قطعات آماده شده در این مجموعه در خصوص دفاع مقدس، ولایت و انقلاب، پیامبر اکرم (ص)، بی کلام و ... دانست و یادآور شد: در این مجموعه هنرمندان بومی استان از جمله رضا عباسیان،فرخ فقیر، حسین توکلی، محمد تقی زاده، کریم فقیر، بنیامین قدیم ملالو، عاشق قربان پورولی،عاشق میراسماعیل ساجدی، باباعلی جوانمرد، شاهین آرین، شهریاررضوانی و رضا لمعانی همکاری کردند.