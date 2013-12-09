جشنواره "سینماحقیقت" فردا افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره با گردهمایی مستندسازان، اصحاب رسانه و علاقمندان سینمای مستند، خوش آمد گویی مدیر جشنواره به عموم حضار و صرف چای و شیرینی در سینما فلسطین آغاز می‌شود تا طی مدت 7 روز، مستندهای منتخب ایرانی و خارجی در این سینما و سینما سپیده به نمایش عمومی درآمده و مورد نقد و بررسی قرار گیرند.

برنامه نمایش افتتاحیه جشنواره بین المللی سینماحقیقت نیز به اکران عمومی مستند "لطفاً با لبخند وارد شوید" به کارگردانی رضا عباسی و تهیه کنندگی جواد ظهیری اختصاص یافته است. روابط عمومی جشنواره بین المللی سینماحقیقت از عموم مستندسازان، دست اندرکاران سینما، دانشجویان، اهالی رسانه و علاقمندان فرهیخته سینمای مستند دعوت به عمل می آورد تا در این برنامه که از ساعت 11 صبح 19 آذرماه در سالن انتظار سینما فلسطین برگزار می شود، شرکت کنند.

هفتمین دوره جشنواره بین المللی "سینماحقیقت" 19 تا 26 آذرماه 92 در سینما فلسطین و سینما سپیده برگزار خواهد شد.