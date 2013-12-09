فتنه فتنه گران تمام شدنی نیست/ تشکیلات حزبی به محیط های دانشگاهی آسیب می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صفار هرندی شامگاه یکشنبه به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو در جمع پرشور دانشجویان دانشگاه دامغان در سالن همایش های این دانشگاه، به نقش و جایگاه دانشجو در بیداری جامعه اسلامی پرداخت و اظهار داشت: دانشجویان ما اهل منطق و استدلال هستند و نقش مهمی در بیداری جامعه ایفا کرده اند.

وی با اشاره به شور و هیجان وصف ناپذیر دانشجویان در پیشبرد اهداف و آرمان های انقلاب اضافه کرد: یک دانشجو نباید نسبت به سرنوشت مملکت خود بی تفاوت باشد و بی توجه بودن به مسائل جامعه با ویژگی های یک دانشجو طراز اول و بینش دانشجویی او سازگار نیست بلکه این امر باید تقویت شود.

دانشجویان تهدید نظام نیستند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه دانشجویان ما باید با احساس مسئولیت به صحنه بیایند خاطرنشان ساخت: این امر باید پر رنگ تر از دیگران باشد چون جامعه به دانشجو توجهی دیگر دارد و این نگاه هر روز در حال تقویت شدن است.

صفار هرندی با تاکید بر اینکه دانشجو نمی تواند به جامعه و کشور خود بی تفاوت و بی اهمیت باشد یادآور شد: دانشجو باید در همه عرصه های اجتماعی و سیاسی جامعه حضور پیدا کند و نباید بی تفاوت باشد.

وی با بیان این مطلب که دانشجویان هیچوقت تهدید نظام نبوده و نیستند یادآور شد: این قشر فرهیخته همواره حامی انقلاب و دستاوردهای آن بوده و هستند و این که بیان می شود دانشجویان تهدیدی برای نظام هستند یک مطلب بسیار غلط است و می خواهند دانشجویان را در مقابل نظام و دستاوردهای انقلاب قرار دهند و این جایگاه رفیع و با ارزش را در جامعه سیاسی و اسلامی خدشه دار کنند.

تشکیلات حزبی به محیط های دانشگاهی آسیب می رساند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: دانشگاه های ما باید سیاسی بوده و بالطبع دانشجویان ما نیز باید سیاسی باشند و سیاسی بمانند و در عرصه های سیاسی فعال حضور پیدا کنند.

صفار هرندی دوره دانشجویی را بسیار کوتاه دانست و گفت: دانشجو در این دوره کوتاه باید نقش خود را با حضور در عرصه های سیاسی و اجتماعی پررنگ کند و در کنار امر تحصیل از مسائل و رخدادهای جامعه مطلع و آگاه باشد.

وی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان این نکته که با ایجاد کار تشکیلات حزبی در محیط های دانشگاهی مخالف است اظهار داشت: فعالیت و کار تشکیلات حزبی در محیط دانشگاهی سازگاری ندارد و باید این فعالیت ها از درون دانشگاه خارج شود و انجام این کار به دانشگاه و محیط دانشگاهی آسیب وارد می کند.

آرمان خواهی مشخصه اصلی جنبش دانشجویان است

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان ساخت: دانشجویان ما با عشق وارد عرصه های سیاسی و اجتماعی می شوند که نمونه ای از آن را می توان در جنبش های دانشجویی رصد کرد.

صفار هرندی جریان دانشجویی را بسیار پرشور، بیدار و هوشیار توصیف کرد و افزود: این قشر ذاتا نمی تواند به مسائل و رویدادهای جامعه بی اهمیت باشد.

وی با بیان اینکه آرمان خواهی مشخصه اصلی جنبش دانشجویان و ویژگی ممتاز دانشجویان ایرانی است، اظهار داشت: 16 آذر نماد و هویت تاریخ ملت ایران است که هر ساله دانشجویان در بزرگداشت این روز تاریخی با حضور خود در دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن توانستند به خوبی این نقش را ایفا کنند.

فتنه فتنه گران تمام شدنی نیست/ کلمه زیبای اعتدال نباید خدشه دار شود

عضو مجمع تشخیص مصلت نظام به حادثه سال 88 نیز اشاره داشت و با تاکید بر اینکه فتنه فتنه گران تمام شدنی نیست، افزود: مردم آگاه و بیدار ایران اسلامی در 9 دی ماه 88 مهر موقت "باطل شد" بر فتنه گران زدند و آنان کارهای خود را از راه های مختلف در حال ادامه دادن هستند.

صفار هرندی اضافه کرد: فتنه گران دیگر جایگاهی در انقلاب و نظام اسلامی ایران ندارند و مردم و نظام خط خود را از آنها جدا کردند.

وی با اشاره به شعار انتخاباتی دکتر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در انتخابات 24 خرداد سال 92 اشاره و اظهار داشت: کلمه اعتدال کلمه ای زیباست که نباید آن را خدشه دار کرد.

صفار هرندی با بیان اینکه اکنون در مراکز آموزش عالی و دانشگاه های ما حرف هایی زده می شود که در آن اعتدال دیده نمی شود، تصریح کرد: این امر دانشجویان را پس می زند و اینگونه بیان مطلب، شعار اعتدال را خدشه دار می کند و به جایگاه مقدس و ارزشمند دانشگاه ظلم می شود.

راجع به گزارش 100 روزه دکتر روحانی حرف داریم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم در بخشی دیگر از سخنان خود به گزارش 100 روزه دکتر روحانی نیز پرداخت و گفت: اظهار نظر راجع به این نحوه ارائه گزارش در حوزه هایی که بیان شد یک مجال و فرصت مناسب را طلب می کند و بیان اظهار نظر در این مجال مقدور نیست.

صفار هرندی در پایان خاطرنشان ساخت: این به معنای آن نیست که ما راجع به گزارش دکتر روحانی حرفی نداریم بلکه باید در یک فرصت مناسب اظهار نظر شود.