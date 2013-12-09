تشخیص مشکلات روانی با مشاهده حرکات چشم ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری متحول کننده از نظریه ای با یک قرن قدمت استفاده می کند که مسیرهای غیرعادی نگاه کردن به اجسام با روان پریش بودن بیمار ارتباط دارد.

محققان این پروژه اعتقاد دارند که این فناوری می تواند برای تمایز قائل شدن بین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی و همچنین افسردگی شدید موثر باشد.

محققان با استفاده از دوربینهای ویژه حرکات چشم بیماران را هنگام تماشای تصاویر روی صفحه رایانه دنبال می کنند. بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی تصاویر را ناتمام تر از سایرین بررسی می کنند. آنها نگاه خود را به نقطه های خاصی برای مدت طولانی می دوزند و به نقطه های کمتری در تصویر کلی نگاه می کنند.

این شیوه برای بیماران دارای اختلال دو قطبی و افسردگی شدید با تفاوتهای جزیی بیشتری ذکر شده است.

این شرایط دارای علائم مشاهده هستند که تشخیص را با روشهای سنتی دشوار می سازد.

"مدجو نیر" کارآفرین فناوری این پروژه که امیدوار است این فناوری را وارد بازار کند، گفت: پیشرفتهای اخیر در فناوری ردگیری حرکات چشم با استفاده از شرایط غیرطبیعی حرکات چشم به عنوان یک شاخص قابل اطمینان می تواند به تشخیص این اختلالات کمک کند.

"مدجو نیر" درحال حاضر با دکتر فیلیپ بنسون از دانشگاه ابردین و دیویت سنت کلیر به عنوان رئیس کرسی سلامت روانی همکاری می کند و اعتقاد دارد که این فناوری تغییر مهمی برای عرصه روانپزشکی که اسکنهای مغزی و تکنیکهای دی ان ای هنوز نتوانسته اند در تشخیص این بیماریها تا این حد موثر باشند، محسوب می شود.

این آزمایش چشم با 95 درصد صحت ظرف 30 دقیقه انجام می شود، این درحالی است که تشخیص برخی از این بیماریها چندین سال طول می کشد. اما هنوز هم باید تحقیقات بیشتری برای استفاده گسترده از آن صورت گیرد.