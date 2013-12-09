  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۵

انجام 245 هزار جراحی در بیمارستانهای تامین‌اجتماعی

انجام 245 هزار جراحی در بیمارستانهای تامین‌اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در 6 ماه اول سال‌ جاری، 245 هزار و 620 عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، از مجموع جراحی‌ها، 37 هزار و 228 مورد جراحی بزرگ، 75 هزار و 984 مورد جراحی متوسط و 132 هزار و 408 مورد جراحی کوچک انجام شده است.

همچنین در مدت یادشده، 409 هزار و 189 بیمار در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور بستری شدند که 324 هزار و 148 نفر معادل تقریباً 80 درصد از آنها بیمه تأمین‌اجتماعی بودند.

بر این اساس، از دیگر بستری شدگان در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور، 56 هزار و 77 نفر بیمه خدمات درمانی، 6 هزار و 460 نفر بیمه نیروهای مسلح، 800 نفر بیمه کمیته امداد، 9 هزار و 153 نفر سایر بیمه‌ها و 12 هزار و 551 نفر فاقد بیمه درمانی از خدمات این مراکز بهره‌مند شدند.

کد مطلب 2191781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه