نمایشگاه بین المللی صنعت در ایستگاه هشتم قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، البرز، یزد، و مرکزی و نمایندگان آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، ترکیه، چین و تایوان در این دوره حضور و مشارکت دارند.

این نمایشگاه سه سالن از فضای نمایشگاه را به خود اختصاص داده و طی ساعات 15 الی 21 پذیرای متخصصان و فعالان صنعت خواهد بود.

صنایع کارگاهی، ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی، ماشین آلات، ابزار آلات جوش و برشcnc و قالب سازی از جمله زمینه هایی است که مشارکت کنندگان حاضر دستاوردهای خود را در بخش های مختلف آن ارایه می دهند.

با توجه به ویژگی ها و مزایای صنعتی در استان اصفهان و شاخص های سرآمد این بخش، انتظار می رود این نمایشگاه مانند هر سال با استقبال وسیع مخاطبان تخصصی، صنعتگران، تولیدکنندگان و دانشگاهیان این بخش روبرو شود.

نمایشگاه صنعت اصفهان یکی از معتبرترین نمایشگاه های صنعت کشور است که مخاطبان زیادی را از استان های دیگر جذب می کند.

همچنین به دلیل ظرفیت های صنعتی استان اصفهان و نیز استقرار دانشکده های معتبر، مراکز تحقیقاتی، علم و فناوری، شهرک های صنعتی، شرکت های دانش بنیان و مراکز صنعتی شاخص مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن در این استان، این نمایشگاه مرکز تبادلات و مذاکرات علمی، تحقیقاتی و تجاری مهمی است.

