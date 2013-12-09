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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۶

اسدیان:

نگاه به "آسارا" فرامنطقه ای و ملی باشد

نگاه به "آسارا" فرامنطقه ای و ملی باشد

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج با بیان اینکه آسارا از مناطق ویژه در کشور است، گفت: نگاه به این بخش از کشور باید فرامنطقه ای باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه طی مراسمی با حضور علی اسدیان فرماندار کرج محمدمهدی آل حبیب به عنوان بخشدار جدید آسارا معرفی و برگزار و از خدمات محسن محمدی سیرایی بخشدار سابق قدردانی شد.

اسدیان در این جلسه با اشاره به ویژگیهای منطقه آسارا گفت: آسارا ویژگیهای خاصی دارد لذا باید نگاه فرامنطقه ای و ملی به آن داشته باشیم.

وی افزود: این منطقه از لحاظ گردشگری و همچنین شاهراه مواصلاتی با شمال اهمیت زیادی دارد.

اسدیان با تاکید بر اینکه استفاده از پتانسیل های موجود در بخش آسارا از اولویت های بخشدار و مسئولان قرار گیرد، یادآور شد: ساماندهی ساخت و سازها و بحث محیط زیست از جمله موارد قابل توجه در این بخش است.

 علی اسدیان:نگاه به آسارا باید فرا منطقه ای باشد

اسدیان در ادامه آل حبیب بخشدار جدید را از نیروهای باتجربه برشمرد و گفت: بخشدار جدید سوابق مدیریتی خوبی دارد و از تجربیات وی باید استفاده کرد.

در این مراسم حکم آل حبیب به وی اهدا و از زحمات محمدی سیرایی قدردانی شد.

محمدی سیرایی که در زمره مدیران موفق استان بوده و تعامل خوبی با رسانه ها دارد به مدت سه سال مسئولیت بخشداری آسارا را به عهده داشت.

کد مطلب 2191802

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