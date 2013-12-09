نگاه به "آسارا" فرامنطقه ای و ملی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه طی مراسمی با حضور علی اسدیان فرماندار کرج محمدمهدی آل حبیب به عنوان بخشدار جدید آسارا معرفی و برگزار و از خدمات محسن محمدی سیرایی بخشدار سابق قدردانی شد.

اسدیان در این جلسه با اشاره به ویژگیهای منطقه آسارا گفت: آسارا ویژگیهای خاصی دارد لذا باید نگاه فرامنطقه ای و ملی به آن داشته باشیم.



وی افزود: این منطقه از لحاظ گردشگری و همچنین شاهراه مواصلاتی با شمال اهمیت زیادی دارد.



اسدیان با تاکید بر اینکه استفاده از پتانسیل های موجود در بخش آسارا از اولویت های بخشدار و مسئولان قرار گیرد، یادآور شد: ساماندهی ساخت و سازها و بحث محیط زیست از جمله موارد قابل توجه در این بخش است.

اسدیان در ادامه آل حبیب بخشدار جدید را از نیروهای باتجربه برشمرد و گفت: بخشدار جدید سوابق مدیریتی خوبی دارد و از تجربیات وی باید استفاده کرد.

در این مراسم حکم آل حبیب به وی اهدا و از زحمات محمدی سیرایی قدردانی شد.

محمدی سیرایی که در زمره مدیران موفق استان بوده و تعامل خوبی با رسانه ها دارد به مدت سه سال مسئولیت بخشداری آسارا را به عهده داشت.