نیازمند افزایش ظرفیت هتل و مهمانپذیر در آذربایجان شرقی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی پیش از ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی مدیران مراکز اقامتی استان اظهار داشت: در سال جاری 11 هتل آپارتمان در استان به بهره برداری رسیده که با وجود این تعداد باز هم باید نسبت به احداث و بهره برداری مراکز اقامتی بیشتر در این استان اقداماتی انجام شود.

وی ادامه داد: هم اکنون نیازمند 20 هزار تخت در هتل ها و مهمانپذیرها هستیم که این تعداد در ایام مسافرت و افزایش گردشگران در استان به 30 هزار تخت افزایش می یابد.

محمدی با اشاره به افزایش تعداد گردشگران در استان در طی پنج سال اخیر گفت : چهره امروز آذربایجان شرقی در حوزه گردشگری متفاوت از چهره پنج سال پیش است که در این راستا می توان به اشغال بیش از 100 در صدی هتل های استان در اغلب ایام سال، پر بودن هتل های استان در روزهایی به جز فصل تابستان و تبدیل شدن آن به مقصدی چهار فصل اشاره کرد.

وی با بیان اینکه باید تمام تلاشمان را برای جلب رضایت گردشگران انجام دهیم ، گفت: به رغم تلاش های صورت گرفته جای خالی استانداردسازی مراکز اقامتی در آذربایجان شرقی دیده می شود که در این چارچوب تعدادی از هتل های استان برای استانداردسازی اعلام آمادگی کرده اند که باید از این رویه قدردانی کرد.