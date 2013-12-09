5900 واحد متخلف در سیستان و بلوچستان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

محمد رفیع سلطانزاده در گفتگو با مهر ارزش ریالی پرونده‌های lمتخلفان اقتصادی را به میزان 10 میلیارد و 703 میلیون ریال عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه در طی 8 ماه گذشته تعداد 169 هزار بازرسی از واحد های اقتصادی استان انجام شده است افزود: در این راستا تعداد 6 هزار و 400 تخلف شناسایی و برای تعداد 5 هزار و 900 متخلف پرونده تخلف تشکیل شده است.

سلطانزاده با قدردانی از همکاری و تعامل شهروندان سراسر استان در راستای شناسایی و معرفی متخلفان اقتصادی اظهار داشت: در همین راستا تعداد یک هزار و 700 گزارش از طریق ستاد خبری و توسط شهروندان به این سازمان واصل شد که بررسی این گزارشات منجر به کشف و احراز 810 تخلف شد.

وی هدف از بازرسی های مستمر را تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعلام کرد و افزود: در این راستا ضرورت دارد تا شهروندان نیز به منظور پاسداری از حقوق خود در برابر متخلفان اقتصادی با این سازمان همکاری بیشتری داشته باشند.