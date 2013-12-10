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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۸:۴۶

ظرفیت تمتع تا 20 سال آینده تکمیل است/ فعلا ثبت نام جدید نداریم

ظرفیت تمتع تا 20 سال آینده تکمیل است/ فعلا ثبت نام جدید نداریم

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه ظرفیت تمتع تا 20 سال آینده تکمیل است گفت: در حال حاضر یک میلیون و 500هزار نفر پشت نوبت اعزام به حج تمتع هستند.

سعیداوحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس آمارهای جمع آوری شده در حال حاضر 8 میلیون نفر پشت نوبت اعزام به حج تمتع و عمره مفرده هستند که از این تعداد 6 میلیون و 500 هزار نفر متقاضی عمره و مابقی متقاضی تمتع هستند.

وی در مورد طولانی شدن سالهای انتظار برای اعزام به تمتع نیز گفت: به دلیل پروژه عمرانی که سه سال زمان می برد، وزارت حج عربستان سهمیه تمتع همه کشورها را 20 درصد کاهش داده است و برهمین اساس سالهایی که متقاضیان باید پشت نوبت اعزام باشند نیز بیشتر شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: . در سال جاری 64 هزار زائر در حج تمتع شرکت کردند که این ظرفیت برای دو سال آینده نیز به این شکل است اما پس از اتمام طرحهای عمرانی، مسئولان عربستان به وعده خود عمل کرده و ظرفیتها افزایش پیدا می کند.

اوحدی در مورد ثبت نامهای جدید نیز گفت: با توجه به تعداد افراد پست نوبتی فعلا هیچ برنامه ای برای ثبت نام جدید تمتع نداریم چون برای اعزام متقاضیان به تمتع 20 سال زمان نیاز است.

کد مطلب 2191843

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