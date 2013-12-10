علی فتح لایقزاده مستندساز که پیش از این با فیلم "گاودانه" در جشنواره سینما حقیقت حاضر شده بود ولی امسال مستند "من هنوز زنده ام" به کارگردانی وی از سوی هیات انتخاب هفتمین دوره جشنواره سینما حقیقت پذیرفته نشد به خبرنگار مهر گفت: مستند "من هنوز زندهام" روایت زندگی مردی زندانی است که به دلیل نبود بهداشت در زندان با تیغ اصلاح یکی از زندانیان صورت خود را اصلاح میکند و به همین دلیل به ویروس HIV مبتلا میشود.
وی در ادامه افزود: زمانی که این مرد از زندان آزاد و ماجرای آلوده بودنش به این ویروس آشکار میشود، همسرش از ناراحتی این موضوع دچار حمله قلبی میشود و فوت میکند و فرزند آنها تحت سرپرستی مادر مرد قرار میگیرد. این مرد که از جامعه طرد شده بود به مدت 4 سال در یک غار زندگی کرد تا اینکه در سرمای یک روز زمستانی در همان غار اطراف کوه دنا درگذشت.
این کارگردان در پاسخ به این پرسش که چرا جشنواره سینما حقیقت این فیلم را نپذیرفته است؟ گفت: متاسفانه نتوانستم با هیچ یک از اعضای هیات انتخاب تماس بگیرم. از سوی دیگر به دلیل احترام به رای آنها درصدد برنیامدم که چرایی این موضوع را پیگیری کنم اما از منبع موثقی در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی دلیل انتخاب نشدن فیلم را جویا شدم که گفت یکی از دلایل اصلی ارائه آمار مربوط به وجود ویروس HIV در زندانهاست.
وی ادامه داد: گویا صراحت بیان فیلم و روایت مرد قربانی از چگونگی مبتلا شدن به این ویروس از دیگر دلایلی است که فیلم در همان بدو ورود از مجموع آثار منتخب حذف شده است.
این مستندساز با اشاره به اینکه اعتراضی به رای هیات انتخاب ندارد، بیان کرد: اما حرفم این است که بیان واقعیت ها به خصوص در عرصه آسیب های اجتماعی از وظایف مهم سینمای مستند است و حداقل وظیفه یک جشنواره مهم سینمایی مانند سینماحقیقت عمل کردن به شعار شایسته ای است که انتخاب کرده است. من فکر میکنم سینمای مستند باید واقعیتهای جامعه را بهویژه در زمینه آسیبهای اجتماعی مطرح کند. حتی اگر فیلمی با بدترین کیفیت صدا و تصویر با گوشی موبایل هم تصویربرداری شده باشد اما حاوی پیام مهم و حقیقی باشد باید در بین فیلم های جشنوارهای به این مهمی جایگاه مناسبی داشته باشد.
لایقزاده در پایان گفت: پرداختن به موضوعاتی از این دست زمانی اهمیت پیدا می کند که به این شناخت برسیم که نمایش و حمایت از فیلم هایی از این دست به نفع مردم است.
مستند "من هنوز زندهام" روایت زندگی مرد زندانی است که به دلیل نبود بهداشت در زندان با تیغ اصلاح یکی از زندانیان صورت خود را اصلاح میکند و به همین دلیل به ویروس HIV مبتلا میشود. این زندانی پس از آزادی از زندان با تشخیص مراکز بهداشتی به این یقین می رسد که آلوده به ویروس HIV شده است. شرایط زندگی این زندانی به جایی می رسد که همسر این مرد بر اثر بیماری فوت میکند وی پس از فهمیدن این موضوع کودک خردسال خود را به مادر خود می سپارد و خودش هم به یک غار در کوه دنا پناه می برد و 4 سال در این غار زندگی میکند تا اینکه در همین غار از دنیا میرود.
در بخشهای دیگر این فیلم مستند این مرد زندانی خاطرات گذشته خود را مرور میکند. بخشهایی از این مستند به نقاشی زندانی با زغال روی تخته سنگ اختصاص دارد به این ترتیب که شب عید چهره همسر و فرزندش را نقاشی کرده و تا صبح عید بر این چهرههای نقش بسته بر سنگ میگریست و برای تصویر نقاشی شده کودکش لالایی میخواند.
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