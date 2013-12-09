سکونت چهار هزار تبعه قزاقستان در گلستان/ روابط ايران و قزاقستان بسيار صميمي است

به گزارش خبرنگارمهر، اتباع كشور قزاقستان حدود يك قرن است كه در استان گلستان در كنار ديگر قوميت ها با صلح و آرامش زندگي مي كنند و در حال حاضر غريب به چهار هزار تبعه اين كشور در استان براي عمران و آباداني شهر خود تلاش مي كنند.

حتي اين مردم در دوران جنگ تحميلي نيز توانسته اند در نبرد حق عليه باطل حدود پنج شهيد و 20 جانباز و ايثارگر را تقديم اين كشور و انقلاب كرده اند.

سالهاي زیاد است که بين كشور قزاقستان و شهر گرگان روابط گرم و صميمانه اي برقرار بوده است به طوري كه در توسعه فرهنگي و گردشگري اين كشور و استان گلستان تاثيرات زيادي داشته است.

از جمله قراردادهايي كه بين كشور قزاقستان و استان گلستان بسته شده است، ساماندهي مسيرهاي درياي خزر، همكاري وزارت قزاقستان با كتابخانه هاي ملي ايران و ساخت خط آهن گرگان، اينچه برون، تركمنستان و قزاقستان كه اين يكي از طرح هاي بزرگ بين المللي بين اين سه كشور است كه كشور ايران را به دو كشور ايران و تركمنستان متصل مي كند و همچنين باعث اتصال اين سه كشور به آسياي ميانه و خاور ميانه می شود. اين خط آهن حدود 924 كيلومتر است كه قزاقستان بیشترین سهم را دارا است.

«موسي ولي» نماينده قزاقان شهرستان گرگان با بیان این که كشور ايران اولين كشوري است كه جمهوري قزاقستان را به رسميت شناخته است گفت: در 16 دسامبر پس از فروپاشي نظام شوروي كشور قزاقستان به استقلال درآمد و ايران در اين چند ساله روابط بسيار گرم و صميمانه اي با اين كشور داشته است.

ايران شريك مهم قزاقستان

در ادامه سركنسول كشور قزاقستان در شهرستان گرگان ايران را شريك مهمي در منطقه براي كشور قزاقستان دانست، ابراز داشت: ايران كشوري بود كه با ما دست دوستي داد و حتي رئيس جمهور كشور قزاقستان براي مراسم تحليف رئيس جمهور اين كشوربه ايران سفر كرد.

«ان ال بايوف» در مراسم بیست و دومین سالگرد استقلال جمهوري قزاقستان که با حضور سركنسولگران كشورهاي افغانستان، پاكستان و قزاقستان و همچنين جمعي از مردم مقيم كشور قزاقستان شامگاه یکشنبه در شهرستان گرگان برگزار شد، افزود: در مدتي كه قزاقستان مستقل شده توانسته روابط خوبي را در حوزه هاي مختلف با كشور ايران برقرار كند و به وسيله اين روابط دوستانه و بردارانه به دنبال پيشرفت در حوزه هاي مختلف با همكاري دو كشور هستيم.

اين مسئول تاكيد كرد: با توجه به اينكه ايران كشور قدرتمندي در منطقه محسوب مي شود ما هم علاقه زيادي داريم تا با اين كشور روابط خوبي را برقرار كنيم.

وي با بيان اينكه استان گلستان يكي از زيباترين استان هاي كشور ايران است ، بيان داشت: از زماني كه توانسته ايم در اين استان مستقر شويم گام هاي خوبي در روابط بين هم برداريم و اميدواريم اين روابط روز به روز گرم و صميمي تر شود.

سركنسول كشور قزاقستان اظهار داشت: از زماني كه شوراي عالي اين كشور استقلال قزاقستان را به تصويب رساند اين كشور توانسته دستاوردهاي زيادي را به دست بياورد و با استراتژدي كه براي مديريت راهبردي به كار برده شده است روز به روز به سوي پيشرفت گام بر مي داريم.

وي با بيان اينكه تا به الان قزاقستان توانسته در حوزه اقتصاد به پيشرفت هاي خوبي دست پيدا كند، خاطرنشان كرد: با درايت رئيس جمهور اين كشور و نيروهاي توانمندي كه در اين كشور وجود دارد توانسته اند تا به الان حدود 170 ميليارد دلار را جمع كرده و به روي اقتصاد بهتر حركت كنند.

پان ال بايوف ادامه داد: همچنين زمينه روابط اجتماعي، فرهنگي و سياست داخلي و خارجي اين كشور با ديگر كشور ها باعث شده تا اين كشور بتواند با سازمان هاي بين المللي و منطقه اي رابطه برقرار كرده و در اين حوزه نقش مهمي را ايفا كند.

وي ابراز داشت: در حوزه فرهنگ و مذهب در طول اين سالها اين كشور تا به الان چهار بار توانسته كنگره رهبران و اديان مذهبي را برگزار كند و موفقيت هاي خوبي را با حضور در اجلاس بين المللي شانگهاي به دست آورد.

در ادامه رئيس روابط خارجه در شمال كشور گفت: بعد از اينكه جمهوري ايران استقلال قزاقستان را به رسميت شناخت اقدام به برپايي دفاتر كنسولگري در شهرهاي مختلف كشوردر راستاي برقراري روابط تجاري و بازرگاني كرد.

جواد عيسي نيا افزود: همچنين ايران هم در دو استان اوكتائو و المائاتي اين كشور دفاتر سركنسولگري دارد و پيگير اين هستيم تا اين نمايندگي ها را در شهرهاي ديگر ايران نيز برقرار كنيم.

روابط دوستانه با كشورهاي آسياي ميانه در دولت تدبير و اميد تقويت بيشتري مي شود

وي ايجاد نمايندگي هاي بيشتر در بين دو كشور نشان دهنده روابط گرم و صميمي بين دو كشور است و اين روابط در دولت هاي قبلي با اين كشور برقرار بوده است و در دولت تدبير و اميد نيز اين روابط در جهت تعميق بيشتر با كشورهاي آسياي ميانه و بخصوص قزاقستان ادامه خواهد داشت.

رئيس روابط خارجه در شمال كشور تصريح داشت: سفارت خانه ها و نمايندگي ها بايد سعي كنند در جهت برقراري روابط سياسي و اقتصادي بين كشور تلاش ها بيشتري را انجام دهند تا به اين وسيله شاهد بركات زيادي براي توسعه در حوزه هاي مختلف باشيم.