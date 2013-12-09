اجرای طرح "یك روز بدون كیف" گامی موثر در رشد و خلاقیت دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، دانش‌آموزان در طرح روز بدون كیف، از مواد دور ریختنی كه با آن می‌شود وسایل و ابزاری ساخت برای ارائه یك مفهوم علمی استفاده می ‌كنند و همچنين مي توانند با فرهنگ كتاب خواني، آداب و رسوم ايراني آشنايي پيدا كنند.

طرح "یك روز بدون كیف" به عنوان گامی بسیار موثر در پرورش و رشد خلاقیت دانش آموزان است و در حین اجرای این طرح كودكان از برنامه های جذاب و متنوعی كه توسط مسئولان مدرسه برنامه ریزی و اجرا می شود، بهره می برند.



با توجه به اينكه آموزش و پرورش برای فرد و جامعه امری ضروری و مفید است و همچنين بر کسی پوشیده نیست که دین مبین اسلام بیش از ادیان دیگر به اهمیت آموزش توجه داشته و گویی رسالت اساسی دین اسلام آموزش و تزکیه نفس انسان بوده بنابراين آموزش و پرورش رکن اساسی توسعه است وآموزش افراد نوعی سرمایه گذاری ملی است و هر کشوری که در این راه تلاش بیشتری نماید بدون شک از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتری در آینده برخوردار خواهد شد.

طرح یک روز بدون کیف در بین 146 هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی استان همدان اجرا شد

معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش استان همدان، پيش از ظهر دوشنبه، 18 آذرماه در دبستان ابتدايي دخترانه صابريان رنجبر در مراسم "یك روز بدون كیف" اظهار داشت: طرح یک روز بدون کیف در بین 146 هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی استان همدان اجرا شد كه در اين روز دانش آموزان بدون كيف به مدرسه آمدند.

معصومه معصوميان افزود: دانش آموزان در روز بدون كيف با استفاده از خلاقيت خود و با استفاده از اشياي دور ريختني و مجلات رشد دست سازه هايي ساخته اند .

يكي از اساسي ترين اهداف آموزش و پرورش دست ورزي دانش آموزان است

وي در ادامه گفت: يكي از اساسي ترين اهداف آموزش و پرورش بحث دست ورزي دانش آموزان، خلاقيت دانش آموزان، پرورش فرهنگ مطالعه و آشنايي با مجلات رشد كه در واقع يكي از معتبرترين منابع در زمينه آموزش و پرورش هستند آشنا شوند و روزي مفيد و شاد داشته باشند.

معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش استان همدان اضافه كرد: از ديگر اهداف آموزش و پرورش ايجاد يك روز با نشاط براي دانش آموزان است.

معصوميان عنوان داشت: آموزش و پرورش به دنبال بکارگیری کار‌های عملی، دست‌ورزی و کارورزی در مدارس است تا دانش‌آموزان بتوانند به خلاقیت و رشد دست يابند.

از قدرت خلاقیت دانش‌آموزان در مدارس استفاده شود

وي با بيان اينكه با برنامه‌های مختلف و برگزاری طرح‌های مختلف به دنبال زمینه‌ سازی در مدارس هستیم تا بیشتر از قدرت خلاقیت دانش‌آموزان استفاده کنیم، ابراز داشت: دو سال است كه طرح بدون كيف در بين 1400 مدرسه ابتدايي در استان همدان برگزار مي شود.

معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اينكه دانش آموزان مقطع ابتدايي در آينده به دوره راهنمايي و متوسطه راه مي بايند، گفت: يكي از برنامه ها در دوره راهنمايي و متوسطه توسعه مهارت هاي حرفه اي در دانش آموزان است و اگر در دوران ابتدايي دست ورزي دانش آموزان تقويت شود در آينده با مشكلاتي در اين راستا مواجه نمي شويم.

مديركل آموزش و پرورش استان همدان در ادامه گفت: طرح روز بدون كيف برنامه اي است كه براي همه دانش آموزان مقطع ابتدايي استان همدان در حال اجرا است.

طرح روز بدون كيف در راستاي تشويق دانش آموزان به كار عملي است

عبدالرضا فولادوند اظهار داشت: طرح روز بدون كيف براي تقويت و خلاقيت دانش آموزان و تشويق دانش آموزان در كار عملي است.

وي با بيان اينكه بايد تلاش كرد دانش آموزان در مقاطع ابتدايي وارد كار عملي شوند، افزود: دانش آموزان بايد با فوايد كار عملي آشنا شوند و ياد بگيرند با يكديگر همفكري و همكاري داشته باشند تا در آينده از شكل سنتي تحصيل بيرون آييم.

مديركل آموزش و پرورش استان همدان عنوان داشت: برنامه هايي نيز در راستاي خلاقيت دانش آموزان مقاطع راهنمايي و متوسطه در نظر گرفته شده كه اين مبحث بايد فرهنگ سازي شود.

با توجه به مطالب بيان شده بايد در نظر داشت سرمایه انسانی که در نتیجه آموزش حاصل می شود از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی در هر جامعه است و در جامعه اي که علم و دانايي محور توانمندي و توسعه جوامع بشري باشد ارتقاي کيفي آموزش و تربيت نسلي پرسشگر و خلاق امري ضروري است و بسط اينگونه طرح ها نظیر طرح يك روز بدون كيف مي تواند در اين راستا موثر باشد.