رشد مصرف مواد مخدر از نگرانی های بزرگ مردم آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نصرتی قبل از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی استان اظهار داشت: این استان آمار بالایی در زمینه مسائل بحران زا نداشته و یکی از استان های کم حاشیه در خصوص هنجار شکنی های اخلاق و اجتماعی محسوب می شود.
وی ادامه داد: با این وجود، بحث مواد مخدر بالاترین نگرانی استان در این زمینه است که با وجود این جرم شاهد افزایش جرایم دیگر در استان خواهیم بود از جمله سرقت که بسیار شایع شده است.
نصرتی با اشاره به ضرورت شناسایی و رفع معضلات اجتماعی در جامعه گفت: اگر در برخی نقاط، معضلات اجتماعی در حال افزایش بوده و موجب نگرانی مردم شده است، باید علل و عوامل آن به درستی رصد شده و نسبت به رفع آن اقدام شود.
وی ادامه داد: وجود امنیت در جامعه موجب شور و نشاط، اعتماد عمومی و برنامهریزی اصولی میشود، به همین خاطر دشمنان برنامههای زیادی برای ایجاد ناامنی اجتماعی و اخلاقی در جامعه ما دارند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش بالای خانواده در پیشگیری از این معضلات گفت: برای حفظ آبرو و حیثیت مردم باید آنان را نسبت به مسایل مهمی از جمله مراقبت از فرزندان در مقابل ناهنجاریها آگاه کرد و هوشیاری و توانمندی لازم را به آنها داد.
نصرتی با تاکید بر اولویتبندی معضلات استان گفت: خوشبختانه در سالهای گذشته ناهنجاریها و معضلات هر استان با انجام کار علمی و پیمایشی مشخص شده و ادامه این کار باید با اولویتبندی مسایل در دستور کار قرار گیرد.
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