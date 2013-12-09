حضور صنایع دستی آذربایجان غربی در نمایشگاه اكسپو ايران - اربيل 2013

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر ذوالفقاری صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی حضور صنايع دستي آذربايجان غربي در هشتمين نمايشگاه تجاري جمهوري اسلامي ايران - اربيل عراق، افزود: با توجه به هم مرزي استان با اربيل عراق و وجود اشتراكات فرهنگي، حضور در اين نمايشگاه فرصت بسيار مناسبي براي عرضه هنر هنرمندان صنايع دستي آذربايجان غربي است .

وی با اشاره به ارزيابي بازارهاي هدف، از جمله مركز اقليم كردستان عراق گفت : كسب نشان هاي ملي و مهر اصالت يونسكو براي توليدات صنايع دستي استان ، موجبات بازاريابي و تداركات فروش محصولات كم نظير صنايع دستي در اين منطقه از كشور عراق را فراهم آورده است.

مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی اظهار داشت: آشنايي مردم اقليم كردستان عراق با فرهنگ و گويش هاي مردم اين استان، زمينه را براي فروش محصولات صنايع دستي فراهم کرده که اميدواريم هنرمندان صنايع دستي استان از اين موقعيت بوجود آمده بهره مندشوند.

ذوالفقاری احیای صنایع دستی را گام مهمی در جلوگیری از نابودی این هنرها، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی استان دانست و اعلام کرد: حلقه مفقوده صنایع دستی، در دست خود هنرمندان و پیشكسوتان بوده که باید در مسیری مناسب توسط هنرمندان و با همفكری میراث فرهنگی استان طراحی شود.

وی ضمن تاكید بر برنامه ریزی بلند مدت برای احیا صنایع دستی در آذربایجان غربی، ادامه داد: شكوفایی صنایع دستی زمانی محقق می شود كه با نگرشی وسیع موانع پیش روی این صنعت مهم شناسایی و برطرف شوند.

مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی یادآور شد: رشته های گلیم بافی، قالی بافی، شیشه گری ،منبت، معرق و كنده كاری روی چوب، مجسمه سازی جز رشته های صنایع دستی در آذربایجان غربی است كه زمینه اشتغال بالغ بر 20 هزار نفر را فراهم كرده است.

آذربايجان غربي در رشته هاي هنرهاي چوب از جمله منبت، معرق و مشبك و ...، ساخت سازهاي سنتي، گليم، چرم، رودوزي هاي سنتي و انواع محصولات صنايع دستي در هشتمين نمايشگاه تجاري ايران كه تحت عنوان اكسپو ايران - اربيل 2013 كه از تاريخ 20 الي 23 آذرماه سالجاري برگزار می شود با برپايي 5 غرفه به مساحت 60 متر مربع شرکت می کند.