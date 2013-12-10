ساماندهی مساجد و مبلغین اولویت سازمان تبلیغات/به دغدغه اصحاب فرهنگ توجه شود

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در بازدید از دفتر نمایندگی استان هرمزگان در جمع خبرنگاران مهر در تشریح مهمترین برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی متصدی فرهنگ دینی و فرهنگ عمومی کشور نیست، بلکه دستگاهی در کنار سایر دستگاه های فرهنگی کشور با ماموریت های محوله در حوزه فرهنگ دینی و حفظ و صیانت ارزش های انقلاب شکوهمند است.

وی سازمان تبلیغات اسلامی را یکی از نهادهای فرهنگی کشور عنوان کرد که در دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی فعالیت می کند. خبرگزاری مهر، تبیان، دارالقرآن، مرکز توسعه فعالیت های فرهنگ دینی، حوزه هنری، انتشارات سوره، انتشارات امیرکبیر، دبیرستان های صدرا و 410 دفتر سازمان تبلیغات را از زیر مجموعه های این سازمان عنوان کرد.

حجت الاسلام روحانی نژاد با تاکید بر اهمیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی در امور دینی و فرهنگی اظهارداشت: معاونت پژوهشی سازمان تمامی مسائل فرهنگی و نیازهای جامعه را رصد و استهصال می کند و متناسب با این نیازها گفتمان های جدید فرهنگی و دینی را تبعین و تالیف می کند. در مرحله بعد با نظرسنجی و برآورد اثرگذاری این پروژه ها سعی در رفع نقایص خواهد داشت.

بیش از 9 هزار روستای بالای 100 خانوار فاقد روحانی مستقر

وی ساماندهی مساجد و مبلغین را از اولویت های سازمان تبلیغات عنوان و با استناد به آمار و بررسی های صورت گرفته تعداد روستاهای بالای 100 خانوار کشور را 14 هزار و 500 روستا اعلام کرد که از این تعداد بیش از 9 هزار روستا فاقد روحانی مستقر است و تنها پنج هزار روستا برخوردار از روحانی مستقر هستند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد دلایل نبود روحانی در روستاها اظهارداشت: یکی از دلایل، کمبود روحانی است. حوزه های علمیه به اندازه نیاز جامعه تربین نیروی انسانی ندارند، خروجی حوزه های علیمه کمتر از نیاز جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: سبک زندگی مردم تا حدودی تغییر پیدا کرده و شرایط معیشتی بوجود آمده امکان حفظ و نگهداری مبلغ دینی را در طول سال دشوار کرده است. از طرفی هم نهادهای فرهنگی هم اگر بخواهند حمایت مالی از مبلغ داشته باشند بدلیل فقدان اعتبار در این بخش که مصوبه تامین اعتبار در مجلس صورت نمی گیرد برای دستگاه های فرهنگی هم امکان پذیر نیست. همچنین تهیه مسکن و معیشت مبلغ دینی از جمله مشکلات روحانی مستقر است.

حجت الاسلام روحانی نژاد تصریح کرد: اعزام مبلغ در مناسبت های فرهنگی و مذهبی جزو فعالیت های دینی سازمان است که در ایام محرم و رمضان بیشترین اعزام ها صورت می گیرد.

وی در مورد بومی سازی و متناسب سازی برنامه های فرهنگی در استانها اظهارداشت: با توجه به فرهنگ بومی و خرده فرهنگ ها در سال جاری بومی محوری برنامه های فرهنگی در دستور کار استانها قرار گرفت. استانها با توجه به فرهنگ های بومی برنامه ریزی و پس از تطبیق با سیاست ها و راهبردهای کلی اجرایی می شود.

حجت الاسلام روحانی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که نظر شما در مورد عملکرد 100 روزه دولت در حوزه فرهنگی چیست؟ بیان داشت: هنوز ارزیابی عملکرد دولت در حوزه فرهنگی زود است، زیرا تاثیر برنامه های فرهنگی در بلند مدت خود را نشان می دهد و زود بازده نیست.

وی افزود: امیدواریم فرهنگ از مظلومیت که در دوره های گذشته با آن روبرو بوده خارج شود. بویژه در شرایط فعلی که دشمنان تمام توانش را در حوزه جنگ نرم و حوزه فرهنگی نهاده است.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغاتاسلامی کشور عنوان کرد: دولت یازدهم هنوز کارنامه و کار خاصی در حوزه فرهنگی انجام نداده است که قابل اندازه گیری باشد. اقدامات در حوزه نشر و قلم انجام داده که از سوی برخی تایید و برخی هم نسبت به آن انتقاد دارند.

توجه دولت به دغدغه اصحاب فرهنگ و ادب دینی/غیرخودی ها در چارچوب ارزشی و سیاست های نظام قرار دهد

وی افزود: امیدواریم دولت یازدهم در حوزه سینما، هنر، نشر کتاب بخصوص ممیزی حوزه کتاب آنهایی را که در جبهه غیرخودی قلم می زنند و مجموعه های منتشر می کنند را با یک نگاه جامع بتواند همه این موارد را در چارچوب ارزشی و سیاست های فرهنگ نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دهد. بلکه به دغدغه های اصحاب قلم، فرهنگ و ادب دینی توجه کنند و نگرانی ها بر طرف شود.

وی با اظهار امیدواری از اینکه پایه های ارزشی فرهنگ اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را با برنامه ریزی مناسب و خوب تقویت شود. اظهارداشت: این انتظار از دولت یازدهم هست و دولت هم توان تحقق این مهم را دارد.

لزوم توجه به باورها و عدالت دینی در لایحه حقوق شهروندی/جلوگیری از نفوذ ورود حقوق شهروندی به سبک سکولار

حجت الاسلام روحانی نژاد در مورد لایحه حقوق شهروندی که توسط دولت یازدهم ارائه شده بیان داشت: ملت ایران حقوق اجتماعی و غیر اجتماعی دارند که اگر بخواهیم به کلمه مقدس عدالت توجه کنیم با رعایت حقوق فردی و اجتماعی این عدالت محقق خواهد شد.

وی عنوان کرد: لایحه ای که دولت یازدهم ارائه کرده است قطعا توسط کارشناسان مجلس و سایر صاحب نظران با نگاه دقیق به آن توجه خواهند کرد تا آنچه در باورهای دینی ما و عدالت دینی که برای جامعه وجود دارد کاملا در لایحه دیده شود.

وی توصیه کرد: مراقبت های لازم صورت بگیرد تا از نفوذ حقوق شهروندی به سبک سکولار که در برخی از کشورهایی که به توحید و ارزشهای دینی توجه ندارند خودداری کنند. بلکه انچه متناسب نظام مقدس جمهوری اسلامی است جهت تحقق حقوق آحاد مردم در این لایحه بعمل آورند.