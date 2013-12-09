8 درصد ایرانیها درگیر گرفتگی عروق قلب/ نقش ژنتیک در بروز بیماریهای قلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریدون نوحی با اشاره به برگزاری نخستین همایش آتروترومبوز، افزود: بیماری آتروترومبوز در حقیقت ناشی از ضخیمی، تنگی و سختی عروق خون رسان به اندامها است که موجب درگیری ارگانهای مختلف نظیر مغز، قلب، کلیه ها و اندامهای تحتانی بدن می شود.

وی ادامه داد: فاکتورهای خطرزا نظیر مصرف دخانیات به ویژه در بیماریهای قلبی عروقی محیطی، بیماران درگیر دیابت، فشار خون و چربی بالا شانس ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد.

رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی با بیان اینکه با افزایش سن، شانس گرفتگی عروق افزایش می یابد ادامه داد: در واقع مردان بیشتر از زنان تا سن حدود 60 سالگی گرفتار این بیماری می شوند زیرا به علت ترشح هورمونی پیشگیرانه در خانمها آنها کمتر از مردان درگیر این بیماری می شوند اما پس از یائسگی خانمها ابتلا به این بیماری در هر دو جنس مساوی می شود.

به گفته وی، در خانمها برخی از بیماریها و روشهای زندگی به ویژه مصرف دخانیات آنان را با اثرات و عوارض بدتری مواجه می کند.

نوحی با اشاره به اینکه ژنتیک در بروز بیماریهای قلب و عروقی نقش بسزایی دارد توصیه کرد: در صورت وجود این بیماری در فامیل درجه یک، فرد باید در کنترل وزن، قند خون، چربی و انجام تحرکات کافی و همچنین عدم مصرف دخانیات برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری تلاش ویژه ای شود.

وی با بیان اینکه آتروترومبوز یک بیماری مشکل ساز است، خاطر نشان کرد: اگر این بیماری در خصوص قلب باشد موجب سکته های قلبی و در خصوص مغز منجر به سکته های مغزی می شود که در خصوص مشکلات قلبی با علائمی نظیر دردسینه و در اندامها با درد توام می شود که برای تشخیص نیز روشهای غیر تهاجمی وجود دارد.

نوحی گرفتن نوار -اکو کاردیوگرافی- و عکس برداری از قفسه سینه را از روشهای تشخیصی غیر تهاجمی برشمرد و اظهار کرد: مهمترین عامل مهم در تشخیص قطعی بیماری، تهیه شرح حال بیمار برای کسب سابقه بیماری است کمک شایانی به پزشک خواهد کرد.

رئیس انجمن قلب و عروق ایران، بیماری آتروترومبوز را یک بیماری خاموش ندانست و گفت: این بیماری در صورت گرفتاری یک فرد با علائم مشهود و پر سر و صدا بروز می کند.

نخستین همایش یک روزه آتروترومبوز روز جمعه 22 آذر ماه جاری با همکاری مشترک انجمنهای قلب و عروق، کاردولوژی اینترونشن، سکته های مغزی و آترواسکلروز ایرا، در هتل آزادی برگزار می شود.