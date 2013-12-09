گلستان آمده خدمت رسانی به زائران پياده امام رضا (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمدجواد رئوف سيد نژاد در نشست خبري صبح دوشنبه با اصحاب رسانه افزود: اين طرح در استانهاي گلستان، مازندران، سمنان، خراسان شمالي و جنوبي كه همجوار خراسان رضوي اجرا مي شود.

وي ادامه داد: 88 پايگاه مجهز به تجهيزات رفاهي و فرهنگي در 6 استان مذكور آماده ارائه خدمات به زائران پياده امام رضا (ع)هستند.

حجت الاسلام رئوف سيد نژاد تعداد پايگاههاي استان گلستان را 9 مكان برای خدمت رساني به زائران دانست و افزود: در اين اماكن به جز تجهيزات رفاهي و ارائه بسته هاي فرهنگي روحانيون نيز جهت پاسخ به سوالات اعتقادي و احكام مستقر خواهند بود.

وي اذعان داشت: ديگر دستگاههاي اجرايي نيز جهت برپايي هرچه بهتر اين مراسم با اداره كل اوقاف و امور خيريه همكاري دارند.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان گلستان اظهار كرد: نيروي انتظامي جهت ايجاد امنيت كنترل ترافيك جاده اي زائرين و جمعيت هلال احمراستان در بحث كمك هاي اوليه در صورت نياز، قول مساعدت داده اند.

وي تصريح كرد: پياده رفتن به حرم ائمه و امام زادگان نوعي ابراز محبت و ارادت از سوي شيعيان محسوب مي شود و اين فرهنگ از ديرباز متداول بوده است.

وي يادآور شد: براي تشويق و ترغيب جوانان و نوجوانان مشابه اين فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي در جامعه بايد نهادينه شود.

