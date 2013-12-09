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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۹

حجت الاسلام رئوف سید نژاد خبرداد:

گلستان آمده خدمت رسانی به زائران پياده امام رضا (ع)

گلستان آمده خدمت رسانی به زائران پياده امام رضا (ع)

گرگان- خبرگزاري مهر: مديركل اوقاف و امور خيريه استان گلستان گفت: طرح قدم هاي آسماني تا امام مهرباني ويژه دهه پاياني ماه صفر سال جاري در 6 استان كشور برگزار مي شود و گلستان نیز آمادگی کامل برای خدمت رسانی به زائران پیاده امام رضا (ع)را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمدجواد رئوف سيد نژاد در نشست خبري صبح دوشنبه با اصحاب رسانه افزود: اين طرح در استانهاي گلستان، مازندران، سمنان، خراسان شمالي و جنوبي كه همجوار خراسان رضوي اجرا مي شود.

وي ادامه داد: 88 پايگاه مجهز به تجهيزات رفاهي و فرهنگي در 6 استان مذكور آماده ارائه خدمات به زائران پياده امام رضا (ع)هستند.

حجت الاسلام رئوف سيد نژاد تعداد پايگاههاي استان گلستان را 9 مكان برای خدمت رساني به زائران دانست و افزود: در اين اماكن به جز تجهيزات رفاهي و ارائه بسته هاي فرهنگي روحانيون نيز جهت پاسخ به سوالات اعتقادي و احكام مستقر خواهند بود.

وي اذعان داشت: ديگر دستگاههاي اجرايي نيز جهت برپايي هرچه بهتر اين مراسم با اداره كل اوقاف و امور خيريه همكاري دارند.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان گلستان اظهار كرد: نيروي انتظامي جهت ايجاد امنيت كنترل ترافيك جاده اي زائرين و جمعيت هلال احمراستان در بحث كمك هاي اوليه در صورت نياز، قول مساعدت داده اند.

وي تصريح كرد: پياده رفتن به حرم ائمه و امام زادگان نوعي ابراز محبت و ارادت از سوي شيعيان محسوب مي شود و اين فرهنگ از ديرباز متداول بوده است.

وي يادآور شد: براي تشويق و ترغيب جوانان و نوجوانان مشابه اين فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي در جامعه بايد نهادينه شود.
 

کد مطلب 2191881

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