وزش باد شدید در روز سه شنبه در قم/ دما در روز چهارشنبه به منهای یک می رسد

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز هوا صاف در اواخر وقت همراه با افزایش ابر و رگبار باران همراه با وزش باد است.



وی ادامه داد: در روز دوشنبه سمت وزش باد شمال غربی، سرعت وزش باد بین هفت تا 12 متر بر ثانیه، حداقل دمای امروز 2 و حداکثر دما نیز 17 درجه است.



مدیر کل هواشناسی استان قم گفت: در روز سه شنبه هوا صاف همراه با وزش باد شدید است.



وی ادامه داد: در روز سه شنبه سمت باد شمال غربی، سرعت وزش باد بین 17 تا 22 متر بر ثانیه، حداقل دمای فردا 2 و حداکثر دما نیز 11 درجه است.



زارع بیان کرد: در روز چهارشنبه هوا کمی تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد است، سمت باد شمال غربی، سرعت باد بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و حداقل دما منهای یک و حداکثر دما نیز 10 درجه است.



وی گفت: روز سه شنبه الگوهای فشاری سبب وزش باد شدید در استان قم با جهت شمال غربی خواهد شد و سرعت باد در برخی مناطق به بیش از 70 کیلومتر بر ساعت خواهد رسید، پس از آن دمای هوا به میزان محسوس کاهش می یابد و صبح روز چهارشنبه در شهر قم دمای هوا به زیر صفر نزول خواهد کرد.



مدیر کل هواشناسی استان قم ادامه داد: لذا مقتضی است تدابیر لازم جهت کاهش خسارت ناشی از وزش باد و کاهش دما خصوصا در مناطق دستجرد و سلفچگان سنجیده شود.



وی گفت: از بعد از ظهر جمعه بارش باران در استان قم آغاز خواهد شد.