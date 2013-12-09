پیروزی مدعیان قهرمانی لیگ دسته اول والیبال نوجوانان کشور به میزبانی قم

به گزارش خبرنگار مهر، استارت آغاز رقابت‌های والیبال قهرمانی لیگ دسته اول نوجوانان کشور به میزبانی هیئت والیبال استان قم در حالی زده شد که این پیکارها تا روزهای پایانی هفته هر روز در سالن شهید محمود رضائیان قم به انجام می رسد تا تکلیف تیم های صعود کننده به مرحله نهایی مشخص شود.

بازی‌های این دوره مسابقات والیبال قهرمانی لیگ دسته اول رده سنی نوجوانان کشور در حالی با حضور تیم‌های مدعی از استان‌های مختلف به میزبانی هیئت والیبال استان قم آغاز شده است که در روز نخست تقریبا تمامی مدعیان توانستند حریفان خود را از پیش رو بردارند.

این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی لیگ دسته اول رده سنی نوجوانان پسر کشور در شرایطی با حضور 15 تیم به میزبانی قم و کرمانشاه برگزار می‌شود که بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون والیبال کشورمان دیدارهای مرحله مقدماتی آن در دو گروه به شکل دوره‌ای به انجام خواهد رسید.

بر اساس گروه‌بندی صورت گرفته در این دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی لیگ دسته اول نوجوانان کشور، قم میزبان بازی های گروه اول است و بدین ترتیب تیم‌های والیبال نوجوانان سفير قم، عقاب تهران، فولاد عظيمي گنبد، شهرداري کرج، مقاومت شهرداري اروميه، شهرداري پيشوا و ذوب آهن اصفهان در تلاش برای راهیابی به مرحله بعد با یکدیگر رقابت می‌کنند.

همچنین در گروه دوم مرحله مقدماتی این دوره از پیکارها که به صورت همزمان در کرمانشاه برگزار می شود، تیم‌های والیبال نوجوانان مناطق نفت خيز، شهرداري دزفول، شهداي ورزش کرمانشاه، شهرداري همدان، گل گهر سيرجان، شکوفا صنعت پويا، دليران دشتي بوشهر و پيشگامان شفق اردکان با یکدیگر رو به رو می‌شوند.

در روز نخست از برگزاری این پیکارها در قم، تیم والیبال نوجوانان ذوب آهن اصفهان توانست تیم شهرداری پیشوا ورامین را شکست دهد، ضمن اینکه تیم والیبال نوجوانان سفیر قم نیز از سد تیم فولاد عظیمی گنبد گذشت و شهرداری کرج در سه گیم متوالی بر تیم شهرداری ملکان غلبه کرد.

نتايج روز نخست بازی های گروه اول مقدماتی لیگ دسته اول والیبال نوجوانان باشگاه های کشور در قم:

ذوب آهن اصفهان 3 – 2 شهرداري پيشوا (25- 16)، (20- 25)، (25- 23)، (15- 25) و (19- 17)

سفير قم 3- 2 فولاد عظيمي گنبد (25- 11)، (23- 25)، (15- 25)، (25- 19) و (15- 11)

شهرداري کرج 3- صفر شهرداري ملکان (25- 20)، (25- 18) و (25- 20)