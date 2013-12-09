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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۲

جعفری در گفتگو با مهر:

راهداران استان قزوین ناجی شدند

راهداران استان قزوین ناجی شدند

قزوین - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان آوج گفت: با کمک راهداران شهرستان آوج زن بارداری با انتقال به موقع به مرکز بهداشت از مرگ نجات یافت.

به گزارش اسماعیل جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: زن بارداری که در یکی از روستاهای آوج در میان کولاک شدید برف گرفتار شده بود با تلاش راهداران از مرگ رهایی یافت.

سرپرست اداره راه و شهرسازی آوج تصریح کرد: در بارش های هفته گذشته و انسداد جاده روستایی بخش حصار ولیعصر و اردلان در شهرستان آوج، راهداران که مشغول بازگشایی راهها بودند، طی نماس تلفنی از گرفتار شدن این زن باردار در کولاک خبردار شدند و برای نجات جان وی اقدام کردند.

جعفری افزود: راهداران پس از گشایش مسیر توسط تیم راهداری شهرستان آوج که شامل چهار نفر از راهداران و سه دستگاه خودرو بود این مادر باردار را از روستای اردلان به مرکز بهداشت انتقال دادند.

وی بیان کرد: براساس گزارشهاس واصله مادر باردار وضع حمل کرده و حال مادر و فرزند خوب است.

این مسئول گفت: در طرح زمستانی با استقرار واحدهای راهداری ضمن تامین امنیت و تسهیل در عبور و مرور زمینه امدادرسانی به مسافران و در راه ماندگان به خوبی در راههای مواصلاتی استان فراهم شده است.

کد مطلب 2191910

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