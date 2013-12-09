راهداران استان قزوین ناجی شدند

به گزارش اسماعیل جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: زن بارداری که در یکی از روستاهای آوج در میان کولاک شدید برف گرفتار شده بود با تلاش راهداران از مرگ رهایی یافت.



سرپرست اداره راه و شهرسازی آوج تصریح کرد: در بارش های هفته گذشته و انسداد جاده روستایی بخش حصار ولیعصر و اردلان در شهرستان آوج، راهداران که مشغول بازگشایی راهها بودند، طی نماس تلفنی از گرفتار شدن این زن باردار در کولاک خبردار شدند و برای نجات جان وی اقدام کردند.



جعفری افزود: راهداران پس از گشایش مسیر توسط تیم راهداری شهرستان آوج که شامل چهار نفر از راهداران و سه دستگاه خودرو بود این مادر باردار را از روستای اردلان به مرکز بهداشت انتقال دادند.



وی بیان کرد: براساس گزارشهاس واصله مادر باردار وضع حمل کرده و حال مادر و فرزند خوب است.



این مسئول گفت: در طرح زمستانی با استقرار واحدهای راهداری ضمن تامین امنیت و تسهیل در عبور و مرور زمینه امدادرسانی به مسافران و در راه ماندگان به خوبی در راههای مواصلاتی استان فراهم شده است.