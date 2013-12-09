40 درصد کودکان حداقل یکبار دچار دردهای عضلانی و اسکلتی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا شیاری فوق تخصص روماتولوژی کودکان و دبیر اجرایی نهمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان در نشست خبری نهمین کنگره طب کودکان که روز دوشنبه برگزار شد، گفت: دردهای عضلانی اسکلتی شایع‌ترین علت مراجعه کودکان به کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها است که در اکثر موارد منشاء خوش خیم دارند و با مشاره با پزشک متخصص می‌توان در جهت کاهش درد قدم برداشت.

وی افزود: اگر دردهای عضلانی اسکلتی کودکان با علائم سیستمیک مثل تب، ورم مفصل و لنگ زدن همراه باشد یک زنگ خطر محسوب می‌شود و باید توجه ویژه‌ای به آن داشت.

دبیر اجرایی نهمین کنگره اورژانس و بیماریهای شایع طب کودکان به سخنرانی خود با موضوع دردهای عضلانی اسکلتی در نهمین کنگره اشاره داشت و تصریح کرد: دردهای عضلانی اسکلتی که زنگ خطر محسوب می‌شوند دردهای همیشگی هستند که ارتباط مستقیم با فعالیت فیزیکی ندارند و یک‌طرفه احساس می‌شوند و با ماساژ و گرم کردن نیز بهبود نمی‌یابند.

شیاری افزود: دردهای خوش خیم اسکلتی عضلانی، دردهای قرینه هستند یعنی در دو پا یا دو دست دیده می‌شوند و دردهایی هستند که تکرار شونده نیستند و با ماساژ و گرم کردن بهبود می‌یابند.

فوق تخصص روماتولوژی کودکان تصریح کرد: درد کمر همیشه و در همه جا در کودکان باید جدی گرفته شود و آن را پیگیری کرد و به دنبال علت آن بود و مسئله‌ای نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت.

دبیر اجرایی نهمین کنگره اورژانس و بیماریهای شایع طب کودکان اظهارداشت: بیش از 20 درصد کودکان مراجعه کننده به درمانگاه‌های عمومی یا تخصصی به دلیل درد عضلانی و اسکلتی مراجعه می‌کنند و 20 تا 50 درصد مراجعان به درمانگاه روماتولوژی کودکان از درد اسکلتی شکایت دارند.

فوق تخصص روماتولوژی کودکان تصریح کرد: حدود 30 تا 40 درصد کودکان در سنین مدرسه حداقل برای یک بار دردهای عضلانی و اسکلتی را تجربه می‌کنند که در اکثر موارد، علت خوش خیم است.

شیاری به درد رشد اشاره داشت و گفت: این درد به طور شایع در سنین مدرسه ایجاد می‌شود و دردی است که گاهی ایجاد می‌شود و معمولا این درد در هنگام غروب و شب دیده می‌شود.

دبیر اجرایی نهمین کنگره اورژانس و بیماری‌های شایع طب کودکان تصریح کرد: درد رشد ارتباط مستقیمی با میزان فعالیت کودک در طول روز دارد و معمولاً با ماساژ و گرم‌کردن موضعی از بین می‌رود.

وی به یافته‌های جدید در مورد دردهای رشد اشاره داشت و گفت: دردهای رشد دردهای خوش‌خیم شبانه‌ای هستند که در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که جهش رشدی نداریم و زمان ایجاد آن معمولاً از 3 تا 11 سالگی است که تنظیم خواب شبانه می‌تواند در کنترل و کاهش آن موثر باشد.

شیاری افزود: ثابت شده که تنظیم خواب شبانه با کاهش دردهای شبانه ارتباط مستقیمی دارد و هرچه خواب به زمان غروب آفتاب بر می‌گردد، درد کمتر، رشد کودک مناسب‌تر، هوش بیشتر، خلق بهتر و طول‌عمر بیشتری به دنبال خواهد داشت.

بیماریهای شایع کودکان

دکتر فرید ایمان‌زاده دبیر علمی نهمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان گفت: شایعترین مشکل کودکان تا چند سال قبل، بیماریهای گوارشی، اسهال و استفراغ و بیماریهای تنفسی بوده است اما امروزه حوادث از مهمترین بیماریها و علل مرگ و میر کودکان محسوب می‌شود.

دبیر علمی نهمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان تصریح کرد: حوادثی که موجب مرگ و میر کودکان می‌شوند یا از کار افتادگی و مشکلات بعدی کودکان را ایجاد می‌کنند به دو دسته حوادث خانگی و حوادث خارج از خانه تقسیم می‌شوند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: حوادث داخل خانه به دلیل اشتغال زیاد والدین و عدم توجه به داروها و مواد شوینده و در دسترس گذاشتن آنها برای کودک به وجود می‌آید که بیشترین مورد آن خوردن قرص‌ها، مواد شوینده یا گیرکردن سکه، باطری ساعت یا قطعات لوگو در داخل نای و مری کودکان است.

وی حوادث خارج از منزل را در تصادف با ماشین و موتور یا غرق‌شدگی در آب و رودخانه‌ها عنوان کرد و تصریح کرد: حوادث داخل و خارج خانه امروزه دست‌کمی از بیماریهای شایع قبلی ندارد.

ایمان‌زاده ادامه داد: میزان آلرژی در کودکان بسیار زیاد است و آلرژی‌های تنفسی، گوارشی و پوستی بیش از پیش به چشم می‌خورد.

دبیر علمی نهمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان آلرژی گوارشی در کودکان را به واسطه خوردن مواد غذایی غیر استاندارد یا با افزودنی‌های زیاد عنوان کرد و گفت: دوغ، شیر و ماستی که در مغازه‌ها در بیرون از یخچال نگهداری می‌شوند و این قدر افزودنی دارند که خراب نمی‌شوند معلوم است چه بر سر سلامت ما و کودکانمان می‌آورند.

ایمان‌زاده ادامه داد: میوه‌ها و سبزیجات نیز به دلیل دریافت کود بسیار زیاد حتی با شستن هم قابل خوردن نیستند و باید حتماً با مواد ضدعفونی‌کننده شست و شو شوند تا معضلی برای کودک به وجود نیاورند.

وی آلرژی‌های تنفسی را در استشاق آلاینده‌ها عنوان کرد و افزود: باید توجه داشت که آلرژی ریفلاکس را تشدید می‌کند و تبدیل به آسم می‌شود.

دبیر علمی نهمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان در پاسخ به خبرنگاران در مورد مولتی‌ویتامین‌ها، مکمل‌ها و غذاهای تکمیلی کودکان در بازار گفت: در بازار آشفته ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی مواردی وجود دارد که هیچ ارزش تغذیه‌ای ندارند به خاطر نداشتن ارزش تغذیه‌ای نباید برای کودکان آنها را مصرف کرد.

ایمان‌زاده تصریح کرد: به همین دلیل با همکاری انجمن تغذیه کودکان ایران، کمیته‌ای در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده که اسامی مکملها و مولتی‌ویتامین‌هایی را که ارزش تغذیه‌ای و علمی استفاده شدن برای کودکان را دارند، به وزارتخانه معرفی کرده است که شامل 20 تا 25 قلم از موارد موجود در بازار می‌شود.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهارداشت: آمار سوء تغذیه در بعضی از استانها مثل سیستان و بلوچستان و نواحی کرمان شیوع بیشتری داشته است و این به آن دلیل است که نوزاد در 6 ماه اول زندگی از شیر مادر تغذیه نکرده است یا اگر تغذیه کرده است بعد از 6 ماهگی در دریافت غذای کمکی، اصول علمی رعایت نشده است.

دبیر علمی نهمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان تصریح کرد: در 6 ماه اول زندگی نوزاد، سلولهای روده کامل نیستند و نباید در این بازه زمانی از غذای کمکی استفاده کرد چرا که بعدها می‌تواند به صورت آلرژن به کودک صدمه بزند.

ایمان‌زاده ادامه داد: باید تا انتهای 6 ماهگی، کودک از شیر مادر استفاده کند و تغذیه علمی و پروتئینی داشته باشد و این گونه نباشد که از آبمیوه و شیرینی‌ها برای تغذیه کودک استفاده شود چرا که این موارد پروتئین و کالری مورد نیاز کودک را تأمین نمی‌کند و کودک دچار سوء تغذیه یا اختلال پروتئینی و تغذیه‌ای می‌شود.