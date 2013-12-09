به گزارش خبرنگار مهر، در جدول رده بندی گروه سوم از مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه های کشور در حال حاضر تیم فوتبال امید ابومسلم مشهد با کسب 17 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم صبای قم با 16 امتیاز در مکان دوم ایستاده است.

این در حالی است که جدی ترین تعقیب کننده تیم های امید ابومسلم مشهد و صبای قم در حال حاضر تیم امید پرسپولیس قائمشهر است که 14 امتیاز از بازی های گذشته خود اندوخته و منتظر هرگونه لغزش از سوی رقبای قمی و مشهدی خود است تا مجوز صعود به مرحله بعد را به دست بیاورد.

در این فصل از رقابت های لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه های کشور اولین شکست تیم امید صبای قم برابر تیم امید شهرداری نوژن نوشهر بود و تیم فوتبال ابومسلم مشهد دومین حریفی بود که صبا را وادار به شکست کرد و سومین باخت صبا نیز در میهمانی تیم پرسپولیس قائمشهر رقم خورد.

برنامه‌ریزی سازمان لیگ آزادگان برای هفته پایانی دور نخست از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه‌های کشور به شکلی است که امروز دوشنبه هجدهم آذر ماه دیدارهای هفته پایانی برگزار می شود و صبای قم نیز باید در دیداری داخل خانه در مقابل تیم فوتبال شهرداری نوژن نوشهر به میدان برود.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و شهرداری نوژن نوشهر از هفته پایانی دور برگشت مرحله گروهی لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه‌های کشور عصر امروز در ورزشگاه اختصاصی تیم صبا یعنی تختی قم برگزار می‌شود و صبای 16 امتیازی باید در مقابل تیمی به میدان برود که حتی اگر این بازی را ببرد هرگز به مرحله بعد صعود نخواهد کرد.

در این گروه جدال اصلی برای راهیابی به مرحله دوم مسابقات فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور بین تیم‌های فوتبال امید صبای قم، ابومسلم مشهد و پرسپولیس قائمشهر است و همزمان با دیدار صبای قم و شهرداری نوژن نوشهر تیم های ابومسلم مشهد و پرسپولیس قائمشهر نیز به مصاف یکدیگر می روند و نتایج این دو بازی دو تیم صعود کننده از این گروه را مشخص می کند.

