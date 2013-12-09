مسابقات قهرماني انتخابي كشتي پهلواني همدان برگزار شد

لطف الله خاكساري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کشتی پهلوانی استان همدان با حضور شهرستان های مختلف برای شرکت در مسابقات کشوری در سالن زورخانه ای پهلوان علی میرزای همدانی يك شنبه، 17 آذرماه برگزار شد.

دبير هيئت باستاني استان همدان اظهار داشت: در پایان اين مسابقات در وزن 60 کیلوگرم یاسر حیدری از همدان مقام اول را به دست آورد و حسین صباحی نيز در وزن 70 کیلو گرم به مقام دوم دست يافت.

وي افزود: وحید عابدی از اسد آباد مقام اول، مهرداد سیفعلی از همدان مقام دوم و همچنين افشین بارانی از همدان مقام سوم را به دست آوردند.

خاكساري بيان داشت: جواد صمدی روش از همدان در وزن 80 کیلوگرم توانست مقام اول را از آن خود كند.

دبير هيئت باستاني استان همدان اضافه كرد: همچنين احمد علی اکبری از همدان مقام دوم و مهدی فرهادی از اسد آباد توانست مقام سوم را كسب كند.

وي عنوان داشت: در وزن 90 کیلوگرم نيز جواد مرادی از همدان مقام اول را به دست آورد و جلال عباسی از شهرستان بهار در جايگاه دوم قرار گرفت.

خاكساري ابراز داشت: وحید نادری از همدان نيز در وزن 90 كيلوگرم توانست مقام سوم را از آن خود كند.

دبير هيئت باستاني استان همدان در ادامه گفت: در وزن مثبت 90 کیلوگرم نيز جمال میرزایی از همدان مقام اول، حمید غلامی از اسد آباد مقام دوم و ابوالفضل بربط از همدان توانست مقام سوم را به دست آورد.

وي گفت: در پایان این مسابقات در نتیجه تیمی همدان مقام اول، اسد آباد جايگاه دوم و همچنين بهار مقام سوم را از آن خود کرد.