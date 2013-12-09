به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حفاظت محیط زیست تربت جام از اجرای فاز دوم رها سازی آهوان سایت تحقیق ، تکثیر و پرورش آهوی چشمه گل درزیستگاه های مستعد این شهرستان خبر داد .

جواد دامن پاک اظهار داشت: در پی ارزیابی و حصول نتایج مورد انتظاردرفاز نخست رهاسازی آهو که فروردین ماه سال جاری محقق شد؛فاز دوم با رهاسازی 17 رأس دیگر از آهوان تکثیر شدۀ سایت مذکور، اجرا گردید .

وی افزود: در مجموع طی این دو مرحله تاکنون تعداد 29 راس آهو در زیستگاه های مستعد شهرستان رهاسازی شده است.

دامن پاک گفت: لازم به ذکر است سایت یاد شده با وسعت 17 هکتار و درموقعیت17 کیلومتری از شهر تربت جام، در اسفند ماه سال 87 و با رهاسازی 3 راس آهو کارخود را آغازکرد و طی سالهای 89 تا کنون مجموعاً 40 راس آهو در این سایت متولد شده است.

رئیس حفاظت محیط زیست تربت جام همچنین درخصوص اهداف تأسیس این سایت گفت:احیاء گونه آهو به عنوان یکی از گونه های در معرض خطر انقراض در شهرستان، ایجاد زمينه انجام تحقيقات علمي در خصوص این گونه و نیز ایجاد سایت مناسب گردشگری و مشاهدۀ حیات وحش به عنوان یکی از زیر شاخه های اصلی فعالیت های طبیعت گردی که یکی از نیاز های اساسی شهرستان محسوب می شود؛ از ديگر اهداف تاسيس اين سایت به شمار مي رود.

رد پای شکارچی متخلف استان مرکزی در شهرستان سبزوار

رئیس حفاظت محیط زیست سبزوار اظهار داشت: یک نفر شکارچی متخلف بومی شهرستان ساوه از استان مرکزی به همراه دو شکارچی متخلف سابقه دار که سال هاست تحت تعقیب حفاظت محیط زیست استان هستند، در ارتفاعات دلبر منطقه شکار ممنوع ریوند دستگیر شدند.

محمد علی عمارلو افزود: از این متخلفان لاشه دو رأس قوچ اوریال کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با حکم دادگاه، متهمین تا زمان تکمیل ابعاد پرونده در بازداشت موقت خواهند بود.

عمارلو همچنین تصریح کرد: بنا بر اطلاعات واصله از شکارچی استان مرکزی لاشۀ 13 رأس انواع قوچ و میش، یک رأس مرال، یک رأس آهو و یک قلاده پلنگ کشف شده است.

رئیس حفاظت محیط زیست سبزوار درخاتمه اذعان داشت :به علت ابعاد گسترده تخلفات، پرونده در دادیاری همچنان مفتوح است.

کشف لاشه و اجزای حیات وحش از منزل یک متخلف تایبادی

رئیس حفاظت محیط زیست تایباد از آخرین کشفیات شکار و صید دراین شهرستان سخن گفت.

محمد مظلوم پناه عنوان داشت ماموران یگان حفاظت این واحد به اتفاق پلیس آگاهی شهرستان در بازرسی از منزل یک شکارچی زبده در شهر تایباد اجزاء یک رأس آهو، یک رأس قوچ وحشی، پوست یک حلقه مار افعی، لاشه 22 گنجشک وحشی و 2 قطعه مینا کشف و ضبط گردید .

وی افزود: در این خصوص ضمن تشکیل پرونده، متهم به مراجع قضایی معرفی و بازداشت گردید.

مظلوم پناه یادآور شد: از آنجا که حفظ و صیانت از محیط زیست بدون همراهی مردم امکان پذیر نیست؛همراهی شهروندان در اطلاع رسانی تخلفات زیست محیطی و خصوصاً شکار و صید به اداره حفاظت محیط زیست به شماره تلفن -05294233040 و یا پاسگاه های انتظامی بسیار موثر خواهد بود.