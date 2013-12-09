تالاب های استان قم برای گردشگری طبیعی تقویت شوند

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تالاب های استان قم زیست بومی غنی هستند و بیشترین میزان تولید مواد بیولوژیک را دارا هستند بنابرین باید به خوبی مدیریت شوند.



وی گفت: یکی از تالاب های استان قم تالاب حوض سلطان است که متاسفانه خشک شده است و دارای 37 هزار می باشد.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم ادامه داد: از دیگر تالاب های استان قم دریاچه نمک با مساحت 210 هکتار است، همچنین تالاب مره از دیگر تالاب های استان قم با مساحت حدود 10 هزار هکتار است و 40 گونه پرنده آبزی در آن شناسایی شده است.



وی اضافه کرد: تالاب غدیر از دیگر تالاب های استان قم است که خشک شده است.



وی گفت: با خشک شدن این تالاب ها در شمال و جنوب استان قم متاسفانه مشکل ریزگردها در قم ایجاد شده و تبدیل به چالش شده است.



رکنی بیان کرد: تالاب بهشت معصومه از دیگر تالاب های استان قم است که 17 گونه آبزی در اطراف آن مشاهده شده است.



وی گفت: برای تالاب هایی که خشک شده اند در حال پیگیری هستیم تا حق آبه های زیست محیطی آنها را تامین کنیم.



وی با اشاره به اینکه زیست بوم های تالابی بسیار ارزشمند هستند، افزود: می توان از تالاب های استان قم برای تقویت گردشگری نیز استفاده کرد که با آموزش و اطلاع رسانی در صدد تقویت گردشگری این تالاب ها هستیم.