افزایش 15 درصدی بودجه سال 93 شهرداری/ بین پروژه بابک زنجانی و پل صدر تهاتری وجود نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین پورزرندی در نشست خبری که ظهر دوشنبه برگزار شد، با اشاره به جزئیات ارتباط پروژه ایران زمین متعلق به بابک زنجانی و تامین هزینه تجهیزات صدر گفت: باید از روی مستندات حرف بنزیم و اظهار نظر بدون سند گناه است. واقعیت این است که هیچگونه تهاتری بین ایران زمین و صدر نبوده، اگر کسی حتی یک گوشه کاغذ در خصوص این تفاهمنامه بیاورد من از شهرداری خداحافظی می کنم و از معاونت مالی اداری می روم.

وی با بیان اینکه بابک زنجانی برای پروژه ایران زمین تقاضای پروانه کرده بود و مانند رویه دریافت عوارض 30 درصد به صورت نقد و الباقی طی 36 مه به صورت اقساط دریافت شده بود، گفت: بابک زنجانی در همین زمان برای پیمانکار پل صدر به خاطر بانکی که در مالزی داشت ال سی باز کرده و ماشین آلات مورد نیاز این پروژه را وارد کرده است که رقم آن 40 میلیون دلار بوده. پس از آن که موعد چکهای وی در منطقه 2 می رسد اعلام می کند چون وی از شهرداری طلبکار است فعلاً چک هایش را وصول نکنیم. هر چند مبلغ بدهی وی در ایران زمین بیشتر از طلبش بوده است.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: در حال حاضر موردی که ما اختلاف داریم آن است که وی می گوید نرخ ارز را از زمان قرارداد محاسبه و ما اعلام می کنیم در حالیکه نرخ ارز از زمان گشایش ال سی مشخص می شود.

وی خواستار شد اگر قصد دارید سخنانی بگویید که خلاف واقع است و در خصوص آن سندی ندارید قبلش تحقیقات کنید من اعلام آمادگی می کنم اکیپی از خبرنگاران و اعضای شورای شهر این موضوع را بررسی کنند و با بگم نگم این بحث ها را پیش نبرید.

معاون شهردار تهران در ادامه به افزایش 15 تا 20 درصدی بودجه سال 93 شهرداری نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: تلاش کرده ایم درآمدهای پایدار در بودجه سال 93 افزایش یابد.

پورزرندی در ادامه با بیان اینکه مهلت دریافت عوارض نوسازی و پسماند از 15 آذر تا 5 دی تمدید شده است گفت: 2 میلیون و 700 پاکت در سطح شهر توزیع شده است که تنها افزایش آن در دفترچه معاملاتی ملک است.

وی ادامه داد: شهرداری 700 میلیارد تومان از شهروندان بابت عوارض طلبکار است که هیچ ضمانت اجرایی برای دریافت آن وجود ندارد اما تشویق هایی مانند ارایه جوایز خوش حسابها توانسته در پرداخت بیشتر عوارض موثر باشد.

معاون مالی اداری شهرداری تهران با اشاره تصویب متمم بودجه 92 توسط شورا گفت: 80 درصد متمم برای پروژه های عمرانی و تنها 20 درصد برای نگهداشت و هزینه های جاری اختصاص خواهد یافت.

وی با اشاره به افزایش بودجه مترو به 350 میلیارد تومان در متمم اشاره کرد و گفت: مترو با 200-300 میلیارد تومان به جایی نمی رسد و باید در این بخش از فاینانس استفاده شود در حال حاضر قرار است از اعتباری که در متمم پیش بینی شده برای گشایش ال سی در خط 7 و 3 استفاده شود.

به گفته پورزرندی، خط 7 و 6 هرکدام 770 میلیون یورو فاینانس دارد که دولت نیز با آن موافقت کرده. همچنین یک میلیارد یورو فاینانس خط 6 است که در مراحل تصویب دولت قرار دارد.

وی در خصوص سخنان یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر هزینه 40 میلیاردی پروژه خیابان 17 شهریور گفت: من نمی دانم که هزینه تمام شده این خیابان به طور دقیق چه میزان است ولی می توانم از روی هوا نیز حرف بزنم. برخی از اعضای شورا در گذشته می گفتند بحث پیاده راه مطرح نبوده و با ساماندهی میدان موافق بودند برخی نیز با پروژه مشکلی نداشتند اما ما مستندات و محل تامین منابع آن را به طور کامل منتشر خواهیم کرد.