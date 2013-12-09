50 جلسه گفتمان دینی در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا صبح دوشنبه در جلسه بررسی گفتمان های دینی شهرستان سمنان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان ضمن اشاره به برگزاری 50 جلسه گفتمان دینی طی سالجاری در سمنان افزود: این تعداد گفتمان در 11 دبیرستان دخترانه و پسرانه برگزاری شده است.

وی تصریح کرد: در جلسات گفتمان دینی استادان در رابطه با موضوعات عفاف و حجاب، مهارتهای زندگی، تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات جنگ نرم، روابط اجتماعی آسیب ها و چالش ها، عرفانهای انحرافی و دین و زندگی با شرکت کنندگان به بحث و گفتگو پرداختند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان تصریح کرد: از تعداد 66 جلسه گفتمان دینی سهمیه شهرستان سمنان در سال جاری تا کنون 50 جلسه برگزاری و بقیه نیز تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد.

تقوی نیا در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری گفتمان های دینی، گامی برای پرورش فکری و اعتقادی نوجوانان و جوانان بوده و انتظار می رود با بهره مندی از ظرفیت های علمی و فرهنگی شهرستان پاسخگوی نیازها و سئوالات نسل جوان، در حوزه های اعتقادی و اخلاقی باشیم.