نخستین جلسه کارگروه آب و انرژی پدافند غیرعامل گیلان برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله آقابیگی ظهر دوشنبه با اشاره به توانمندی های بدست آمده در حوزه پدافند غیرعامل گفت: خوشبختانه با گذشت روزافزون از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی و با درک حساسیت های بین المللی و ملی ارائه خدمات به مردم با بهره گیری از توان دستگاه های اجرایی از سطح خوبی برخوردار بود و با جدیت به دنبال این موضوع هستیم که کیفیت و وسعت خدمات به هم استانی ها را ارتقا دهیم.

سیف الله آقابیگی با اشاره به لزوم ساز و کارهای دستگاه های دولتی با هم افزود: ارتباطات ارگانیک نهادها و دستگاه ها باید به نحوی تنظیم شود که ضمن هم پوشانی در لحظه وقوع حوادث و یا اتفاقات غیرعامل در کمترین زمان بیشترین بازخورد و هم افزایی را به همراه داشته باشد و در این بین نقش کارگروه آب و انرژی بسیار برجسته بوده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی اظهارداشت: با توجه به رسالت بزرگی که این مجموعه بر دوش دارد ضمن بهره گیری از راهبردی که در بطن خود و در موعد لزوم توامان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را در بردارد باید توان عملکردی خود را به جهت خدمت به مردمی که از بلوغ اجتماعی والایی برخوردارند افزایش داده تا ضمن پایداری، ارتقای سطح خدمت را هم شاهد باشیم.

مدیر عامل آب منطقه ای گیلان در ادامه با اشاره تاریخچه حوادثی که طی سالیان گذشته در استان به وقوع پیوسته است، گفت: تاریخچه حوادث غیر مترقبه در این خطه باعث می شودتا ضمن احساس مسئولیت بیشتر تمامی اعضای کارگروه و ایجاد انسجام بیشتر میان تکالیف وارده و مجموعه شورای پدافند غیر عامل استان اولویت ها و مخاطرات برجسته و مشخص شود تا الگوی بدست آمده پس از اخذ نظر نهایی استاندار در اختیار دیگر سازمان ها برای بهره برداری قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم توجه به مباحث امنیت و پایداری اطلاعات در فضای شبکه و سایبر افزود: مجموعه آب منطقه ای گیلان در بحث امنیت اطلاعات شبکه ای اقدامات مناسبی را انجام داده و آماده است تا این تجربیات را در اختیار دیگر اعضا قرار دهد.

آقابیگی یادآورشد: توجه ویژه به مسائل آموزشی و فرهنگ سازی پیرامون پدافند غیرعامل باید در اولویت قرار گیرد تا ضمن آگاهی رسانی به تمامی ارکان ساختاری و ارتقای سطح دانایی در جامعه در موقع لزوم از عملکرد بهتری برخوردار باشیم.