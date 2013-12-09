زمین کتابخانه استاندارد نهاوند تأمین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی صبح امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند که در سالن شهدای فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: شهرستان نهاوند با جمعیت به نزدیک 200 هزار نفر نیازمند احداث کتابخانه استاندارد است.

مولوی گفت: ساخت اين مرکز فرهنگي در در نهاوند همواره در اولويتهاي مهم بوده است اما با وجود تلاشهاي انجام شده در سالهاي گذشته براي برخورداري شهرستان از کتابخانه‌اي استاندارد و مناسب، اين موضوع با بن بست مواجه و محقق نشده است.

وی افزود: تلاش جدي احداث کتابخانه استاندارد نهاوند در هشت سال گذشته انجام شده است و هر بار بنا بردلایلی از جمله عدم واگذاری زمین مناسب با وقفه و یا بن بست روبرو شده است که در اين زمينه بايد با توجه به مصوبه دولت هاي قبل براي برخورداري شهرهاي فاقد کتابخانه مرکزي و استاندارد، پيگيري بودجه‌هاي دولتي انجام تا حاصل شدن نتيجه لازم انجام شود.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: اداره راه و شهرسازی و شهرداری نهاوند باید با همکاری و تعامل با یکدیگر قطعه زمین مناسبی را برای احداث کتابخانه استاندارد شهر نهاوند مشخص کنند.

مجتبی مولوی با اشاره به اینکه بسياري از دانشجويان و اساتيد دانشگاههاي مختلف در اين شهرستان جزو اعضاي فعال كتابخانه هاي عمومي هستند و همواره از منابع اين كتابخانه ها بهره برداري مي كنند گفت: از سال گذشته تا کنون با راه اندازی کتابخانه های شهر برزول و گیان نهاوند و همچنین کتابخانه روستای شهرک یک متر به سرانه کتابخانه های شهرستان نهاوند اضافه شده است.

مولوی در پایان اضافه کرد: گسترش فضاي مطالعه و برنامه ريزي جهت افزايش اعضاي كتابخانه هاي عمومي شهرستان نهاوند را از مهمترين برنامه هاي شورای فرهنگ عمومی در آينده عنوان كرد.